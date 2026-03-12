¿Sabe usted para qué sirve la humanización de las calles de Ourense?

¿Sabe usted que hay quien no acaba de entender la intención que se esconde tras el concepto “humanización”? ¿Que siempre hay listos que ven desaparecer los bordillos de las aceras y ven campo abierto? ¿Que son incapaces de apreciar la función que pueda tener el cebreado junto al que paran? ¿Que, ante la falta de aparcamientos, se fabrican su propia plaza? ¿Que da igual el barrio, llevan el coche hasta la cocina?