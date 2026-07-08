Un socavón en la rúa Irmáns Xesta de Ourense dificulta el acceso al cruce y entorpece la circulación

Los problemas en el firme de la ciudad de Ourense vuelven a complicar la movilidad. Un nuevo socavón ha aparecido en plena calzada de la rúa Irmáns Xesta, situándose en la zona del cruce con la calles Carriarico, Pura y Dora Vázquez y la Plaza de Abastos. Para asegurar el punto afectado, se han instalado un vallado de seguridad que, debido a su posición en la intersección, dificulta notablemente el acceso al cruce desde ese carril y entorpece la entrada a la calle para el resto de los vehículos.

En en vídeo se puede observar cómo los ocupantes de este carril tienen que esperar a la liberación del paralelo para poder acceder al cruce. Esta nueva complicación se suma a la ya de por sí delicada situación de la zona, que se encuentra muy próxima a la avenida de Portugal, un eje vial actualmente afectado por obras y que ya cuenta con sus propias restricciones de tráfico, sobrecargando la circulación del entorno.

Un operario que se encontraba esta miércolesen la zona aseguró que desconocía el origen de la incidencia y el alcance de los trabajos que se iban a realizar. Por otra parte, un propietario de Xamóns Martínez ha confirmado la presencia del desperfecto, explicando que el agujero se abrió a primera hora de la mañana de este martes. "Yo lo vi a la mañana, a eso de las 7,30 u 8,00 horas, cuando pasé por ahí y ya estaba el socavón hecho", relata.

El vallado que rodea el socavón produce problemas en el tráfico. | Xesús Fariñas

El comerciante señala que la aparición del bache coincidió con un día de feria, una circunstancia que habitualmente incrementa el volumen de vehículos en la zona y que podría llegar a complicar los accesos para repartos y clientes si la situación se prolonga y se forman embotellamientos en el cruce. Además, comenta que en la zona ya se ha percibido la presencia de operarios trabajando en las tuberías.

A pesar del obstáculo y de las dificultades para maniobrar en la intersección, los vehículos intentan mantener la fluidez. "No ha habido ningún problema ni nada por ahora", comenta el dueño del establecimiento, que estima a simple vista que el socavón "se ve de unos 60 o 70 centímetros de ancho", a la espera de comprobar sus dimensiones. En esta imagen se pueden apreciar las grietas que rodean al socavón formado.

El socavón de la rúa Irmáns Xesta junto a las diversas grietas que rodean esta zona afectada. | Xesús Fariñas

Otros socavones en la ciudad

Este incidente recuerda al gran socavón de la rúa Pena Trevinca, a la altura del número 18, provocado por las intensas lluvias de la borrasca Joseph. En aquella ocasión, el firme cedió por completo, dejando un agujero de hasta nueve metros de profundidad, lo que obligó a cortar totalmente la calle durante dos meses y medio.

Imagen del socavón en la calle Pena Trevinca, en Ourense | Óscar Pinal

Aquel corte provocó graves problemas de movilidad y desvíos que los vecinos calificaron de "cristo inhumano", afectando de forma directa a las familias del Colegio Plurilingüe Carmelitas y complicando las labores de carga y descarga de negocios como Carnicería Manxar. Aunque la rúa Pena Trevinca ya ha reabierto al tráfico tras la reconstrucción de la carretera, las obras continúan en las aceras, por lo que las molestias para vecinos y establecimientos se mantienen mientras el Concello no concreta cuándo finalizarán los trabajos.