El TSXG obliga al Concello de Ourense a pagar atrasos salariales a un policía local

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la condena al Ayuntamiento de Ourense a abonar más de 2.900 euros a un agente de la Policía Local por las cantidades que dejó de percibir de los pluses en sus pagas extra, como la nocturnidad y la festividad, además de intereses y costas judiciales.

Este fallo de la Sala de lo Contencioso del TSXG rechaza el recurso presentado por el Ayuntamiento de Ourense, por lo que confirma que los pluses deben incluirse en el cálculo de las pagas extraordinarias de los empleados públicos.

La sentencia, dictada el 15 de octubre de 2025, desestima el recurso del Ayuntamiento y confirma íntegramente el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo.

El caso se originó tras la reclamación presentada por el funcionario al detectar que, pese a trabajar de forma habitual en turnos nocturnos y festivos, esos complementos no eran trasladados al cálculo de sus pagas extraordinarias.

En un comunicado, Unive Abogados destaca que "aunque la sentencia gallega resuelve un supuesto concreto, su alcance práctico va mucho más allá". "La estructura retributiva que analiza el tribunal (pluses ligados a la forma habitual de prestación del servicio) es común en numerosos colectivos del sector público: policías, bomberos, personal sanitario, trabajadores de emergencias, funcionarios con turnos rotatorios o docentes con determinados complementos estructurales". "En todos esos ámbitos es frecuente que las pagas extraordinarias no reflejen fielmente la composición real del salario mensual, lo que genera pérdidas económicas acumuladas durante años", advierte.