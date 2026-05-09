¿Sabe usted que ya soplan aires electorales en el Concello? ¿Que algunos ediles ya hacen planes? ¿Que desde la bancada socialista se hablaba este viernes en el pleno del “próximo goberno de esquerdas”?¿Que ya tienen socios de gobierno, y hasta calendario de actuaciones? ¿Y que igual están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo? ¿ Y si tendrán ya formada la idea los votantes de Ourense sobre quién debe gobernar? Umm.

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