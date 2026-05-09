¿Sabe usted que ya soplan aires electorales en el Concello?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, algunos concejales ya empiezan a trazar estrategias electorales
¿Sabe usted que ya soplan aires electorales en el Concello? ¿Que algunos ediles ya hacen planes? ¿Que desde la bancada socialista se hablaba este viernes en el pleno del “próximo goberno de esquerdas”?¿Que ya tienen socios de gobierno, y hasta calendario de actuaciones? ¿Y que igual están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo? ¿ Y si tendrán ya formada la idea los votantes de Ourense sobre quién debe gobernar? Umm.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
RETOMANDO LA TRADICIÓN
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas
MÁS DEL 90% DE PARTICIPACIÓN
Más de 7.000 personas se examinan en las oposiciones de enfermería por una de las 1.980 plazas del Sergas