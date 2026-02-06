Los vídeos virales de los influencers de Ourense por las lluvias incesantes: "Vale ya con la bromita"

Son ya cerca de una veintena de días consecutivos donde la lluvia no ha parado de caer en Ourense, borrasca tras borrasca y cuando todo parece que el sol sale para dar un respiro llega un nuevo temporal que obliga a que los paraguas sean el complemento que no puede faltar en estos días.

Esta situación no ha tardado en ser llevada a redes sociales por algunos de los creadores de contenido gallegos más conocidos, dando voz y vida a los pensamientos de muchos ourensanos.

Uno de ellos es Xurxo Carreño, conocido por sus parodias sobre ciertas situaciones del día a día. En su último video subido a Instagram habla acerca de una situación vivida por muchos en los últimos días.

Se muestra mirando al cielo y disfrutando con cara alegre de los rayos de sol tras varios días de lluvia poco antes de volver a tener que sacar el paraguas acompañado de la expresión “vale ya con la bromita”.

Otro que reflejó en sus redes sociales lo que implican las intensas lluvias caídas en Ourense en los últimos días, es el fotógrafo @virtualpixel.set quien responde a una simple pregunta que se ha enfrentado muchas veces:" ¿Alguna vez has hecho fotos bajo la lluvia?".

A continuación acompañado por una cumbia de fondo muestra su semana pasada por lluvia recorriendo las calles de Ourense realizando fotos y cubriendo con bolsas de plástico su cámara para evitar el contacto con el agua.

Con la frase “Se chove que chove” como pie de foto da a entender que a pesar de la lluvia el sigue realizando su trabajo, acostumbrado a esta situación por vivir en Galicia.

Situaciones de vida diaria

La inestabilidad climática también ha provocado que no se supiera si llueve o sale el sol o hay viento. Y esto afecta a situaciones diarias como el poder hacer planes con amigos, pareja etc.

El coruñés, Juan Siera, hizo un repaso en sus redes dando vida a un adolescente que sale en el primer día de enero hablando de la lluvia que por fin llega a Galicia.

Y a lo largo del video hace un recorrido por los intensos cambios de clima vividos desde lluvias que calan sudaderas, la imposibilidad de quedar con amigos y pareja hasta que salga el sol o saber cuando será el final de las lluvias.

Realizar ejercicio al aire libre se ha vuelto una "actividad de riesgo" por tener que sortear rayos o evitar el sol y que uno se queme de tanto estar encerrado. Esto lo lleva a las redes sociales Rafa Duran.

Lo que queda claro es que tras Leonardo llega la borrasca Marta y los gallegos tendremos que seguir esperando al sol y disfrutar de vivir en Galicia aunque la broma de la lluvia está siendo demasiado. Al mal tiempo, buena cara.