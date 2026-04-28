DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, martes 28 de abril
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que ya suenan tambores de fiesta en el barrio de O Couto? ¿Que no tardarán en aparecer los primeros carteles anunciado las celebraciones entre el 14 y 17 de mayo? ¿Que seica el epicentro musical estará en la calle Dalí? ¿Que, parece ser, que ante el cabreo de algunos vecinos, este año la sesión del jueves va a ser vespertina? ¿Que menuda se puede montar con el barrio situado por la inacción con la avenida de Portugal?
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