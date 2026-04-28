Aí ven o maio
La Región premia los mejores maios y coplas populares

¿Sabe usted que ya suenan tambores de fiesta en el barrio de O Couto?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, las fiestas en el barrio de O Couto se celebran entre el 14 y 17 de mayo

Fiestas en el barrio de O Couto.
Fiestas en el barrio de O Couto.

¿Sabe usted que ya suenan tambores de fiesta en el barrio de O Couto? ¿Que no tardarán en aparecer los primeros carteles anunciado las celebraciones entre el 14 y 17 de mayo? ¿Que seica el epicentro musical estará en la calle Dalí? ¿Que, parece ser, que ante el cabreo de algunos vecinos, este año la sesión del jueves va a ser vespertina? ¿Que menuda se puede montar con el barrio situado por la inacción con la avenida de Portugal?

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