El SUP asegura que completar la UPR supone “un plus de seguridad para Ourense”

La llegada de 18 policías a la ciudad este verano -15 policías, dos oficiales y un subinspector- permitirá completar la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Roberto González, vocal del Consejo de Policía por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), explica que esta es la mayor convocatoria de plazas de los últimos veinte años, ya que en las últimas dos décadas fueron escasas.

Estas incorporaciones satisfarán una reivindicación histórica, que la Comisaría complete la Unidad de Prevención y Reacción. “Esto se produce principalmente gracias a la presión sindical que comienza en 2012, en aquel momento el SUP llevó a todos los grupos parlamentarios la iniciativa de crear un grupo de UPR en la Comisaría de Ourense”, explica González. En ese momento, recuerda, recogió el guante la diputada popular Ana Vázquez y cuando gobernó su partido se llevó a cabo sacando puestos de trabajo de personal UPR de otras dependencias. De esta forma, se creó en Ourense un subgrupo de esta unidad.

“Eso posibilitó abrir las puertas para que hoy, tras casi once años, se complete la UPR, lo que le permitirá cumplir de forma mucho más eficiente las funciones que tiene encomendada. (…) Será un plus de seguridad para Ourense”, afirma González, quien señala que con la llegada de los nuevos agentes la Comisaría alcanzará su máximo histórico de funcionarios policiales. Las UPR tienen como misión la prevención de la delincuencia en situaciones determinadas, así como el mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden y la seguridad ciudadana.