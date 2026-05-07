La Xunta archiva la denuncia de Jácome contra el interventor

La Dirección Xeral de Administración Local ha decidido archivar las actuaciones y no abrir expediente disciplinario contra el interventor del Concello de Ourense, Gonzalo Alonso, tras analizar la denuncia presentada por el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome. El ejecutivo municipal había remitido en marzo un escrito a la Xunta en el que acusaba al habilitado nacional de “obstruccionismo” y solicitaba formalmente la incoación de un procedimiento disciplinario.

Asimismo , la resolución de la Xunta supone un nuevo capítulo en el largo enfrentamiento entre Jácome y Gonzalo Alonso, marcado por los continuos choques sobre expedientes económicos, pagos y reparos de Intervención. El alcalde ya había intentado anteriormente apartar al funcionario mediante un expediente de cese, alegando bloqueo deliberado de la actividad municipal y llegando incluso a acusarlo públicamente de “lawfare” y “guerra jurídica”.

Sin embargo, tanto el Ministerio de Hacienda como los tribunales frenaron esas iniciativas. Hacienda recordó que Alonso ocupa una plaza obtenida por concurso estatal y que el Concello no tenía competencias para cesarlo. Posteriormente, un juzgado ordenó su readmisión como interventor y declaró probado el acoso laboral sufrido por parte del regidor.