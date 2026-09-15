Susto en la calle Antonio Puga de Ourense: una olla olvidada al fuego que provocó una gran humareda

Una persona alertaba durante el mediodía de este martes de un posible incendio urbano tras percatarse de que salía una gran cantidad de humo por la ventana de un patio de luces a la altura del número 31 de la calle Antonio Puga, en Ourense. El responsable que dio el aviso intentó sin éxito contactar con los ocupantes de la vivienda llamando al timbre, por lo que el 112 movilizó de inmediato a los bomberos.

A la llegada de los servicios de emergencia, no se apreciaba ningún tipo de llama ni daños de trascendencia en el inmueble, confirmándose que no había nadie en el interior en ese momento. Tras las primeras comprobaciones, el incidente se redujo a la quema de una olla olvidada sobre los fogones, quedando la puerta de la vivienda abierta tras la intervención para favorecer la ventilación de la estancia, donde solo quedaba un ligero olor a quemado.

Falsa alarma en la A-52 en Melón

Por otra parte, los servicios de emergencia descartaron cualquier complicación tras registrarse un aviso inicial por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre un supuesto accidente de alta gravedad ocurrido hacia las 12,30 horas en la A-52, a la altura del municipio de Melón. Tras verificar lo sucedido en el punto, se confirmó que el suceso había quedado finalmente en una falsa alarma.