Susto en O Couto: una rama de grandes dimensiones cae a poca distancia de una persona en la terraza de un bar

Los vecinos de la calle Ervedelo, en el barrio de O Couto, presenciaron lo que se quedó en un susto pero que fácilmente pudo haber sido una tragedia mayor. Antes de las 18:00 horas de este domingo, una rama de grandes dimensiones cayó sobre el toldo y las mesas y sillas de la terraza del Bar Ceiber, ubicado entre las calles Ervedelo y Juan de Anges.

En el momento de la caída de la rama, un hombre se encontraba sentado en la terraza. Afortunadamente ni él ni ninguna otra persona sufrieron daños, aunque sí la propia estructura exterior del bar.

Así quedó la terraza tras la caída. | La Región

Hasta el punto acudieron los bomberos de Ourense, que acabaron de podar la rama que no presentaba signos de caída próxima. Las hipótesis de los servicios de emergencia apuntan al peso soportado por la época floral y el agua de las recientes lluvias.