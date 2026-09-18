Tamara Feijóo cierra el círculo diez años después en Ourense

Diez años han pasado desde la última exposición individual de la ourensana Tamara Feijóo en la ciudad. En 2016 presentó “La imagen fantasma” en la galería Marisa Marimón y ahora regresa al mismo espacio con “El elemento caprichoso”, una muestra que inaugura hoy y que permite asomarse también a la evolución de la artista durante esta década.

Hay materiales, sin embargo, que la acompañan desde mucho tiempo atrás. Feijóo sigue buscando papeles antiguos sobre los que el tiempo ya ha trabajado antes de que ella empiece a dibujar. “Desde el principio de mi carrera profesional como artista he trabajado con ellos. Aportan cierta historia, matices y color”, explica.

Además, su desgaste no es un mero accidente para su propuesta artistica. “Son elementos frágiles. También hablan un poco del paso del tiempo y de lo efímero, porque al final todos están amarilleados”.

En “El elemento caprichoso”, prácticamente todas las obras son dibujos sobre papel. La artista recupera, de esta manera, uno de los recursos habituales en su trabajo a lo largo de los años: superponer hojas y tratarlas con aceites para volverlas tranlúcidas. Así, indica, pueden convertirse “en una segunda piel, como en una pincelada más”, otra capa desde la que construir la imagen.

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También hay un regreso dentro de la propia manera de crear de Feijóo. La ourensana recuerda una primera etapa mucho más figurativa, seguida por otra en la que fue eliminando progresivamente esa forma de entender el arte para conceder una mayor importancia a las superficies y a los materiales que lo conforman.

Ahora, vuelve a sus inicios aunque de manera distinta. “En estos momentos lo incorporo a las superficies más monocromáticas con las que estaba trabajando”, señala. Con esto, la artista tiene la sensación de completar un recorrido. “Se cierra el círculo”, afirma.

El propio título de la muestra ofrece otra pista sobre el concepto que explora en su obra. Este “elemento caprichoso” es entendido desde la arquitectura, como elemento ornamental, pero también hace referencia a algo que funciona como excusa para llegar a otro asunto distinto al original. En este caso, explica Feijóo, es usado para tratar la temática de “la creación de la imagen a través del propio lenguaje de la pintura”.

El arco de transformación se completa también con el regreso a casa de la artista. La ourensana reconoce lo especial de volver a mostrar aquí su trabajo: “Siempre hace mucha ilusión, sobre todo inaugurar temporada con una exposición individual. Siempre es algo emocionante”. La muestra podrá visitarse en la galería Marisa Marimón hasta el próximo 2 de noviembre.