Os obreiros son poucos

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“A colleita é moita pero os obreiros poucos”
( Mateo 9:37)
Falábamos hai pouco tempo que Xesús tiña compaixón polas multitudes. Iso levouno a pronunciar as palabras que hoxe lemos no versículo e que teñen moito interés. A colleita son todos aqueles que deben escoitar a Palabra de Deus. As persoas que a difunden non teñen que ter grandes títulos nen estar nunha posición superior aos demáis. Máis ben, toto contrario. A figura literaria que emprega Xesús é a de obreiros. Aqueles que trabalham por un salario e son dignos dese salario. Podemos ver que entre os elexidos para ser os seus discípulos destacaban as persoas humildes e comprometidas, e non por iso a predicación foi de pior cualidade. Nos tempos de Xesús os medios de comunicación eran os que eran. Escasos e con moitas dificultades. Poren a mensaxe tamén podía ser modificada. Xa no século I os discípulos esperaban que Xesús regresara ( acababa de marchar) ante a proliferación de anticristos e persoas que predicaban un Evanxeo manipulado. Hoxe a información corre tan a presa como as fake news e os obreiros seguen sendo poucos.
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