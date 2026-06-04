Los taxis de Ourense vuelven a lograr aparcar en la parada de San Lázaro

Desde esta semana los taxis vuelven a tener huecos para aparcar en su parada designada -y la principal de toda la ciudad- en el parque de San Lázaro, tras designar un hueco específico para carga y descarga y eliminar la zona de aparcamiento de motos definitivamente.

Se trataba de una zona que generaba gran confusión y que se encontraba gran parte del tiempo ocupada por turismos de particulares, lo que hizo a los taxistas alzar la voz para pedir soluciones, ya que llevaban tiempo encontrándose con la problemática de no poder aparcar y la dificultad para recoger usuarios en un espacio dedicado para ellos.

“Desde que se puxera a zona peatonal, quedou un hueco morto”, explicó Francisco Javier Fernández, presidente de los taxistas de Ourense. Esto provocó bastante caos y confusión a la hora de aparcar y en medio del lío muchos particulares aprovecharon la oportunidad para dejar de formar temporal estacionados sus coches, lo que provocó la protesta del sector.

Además, el sistema de carga y descarga combinando con las paradas de taxis era también confuso, al moverse dependiendo de la hora del día, estando además en un punto bastante central de la calle del parque de San Lázaro.

A raíz de eso, los taxistas solicitaron moverlo, a través de una sugerencia a Transportes y a la Policía Local, y a partir de ahora, la zona de carga y descarga estará en la parte baja de la calle, desde la altura de la joyería Tous hasta la intersección con la rúa do Paseo. El resto de la calle, de Tous para arriba, quedará destinada al estacionamiento de taxis y recogida de sus usuarios. Un espacio con mayor amplitud que antes y más claro.

Según el sector de los taxistas, por el momento esta modificación está funcionando mejor, reduciéndose los problemas de toparse con vehículos de particulares, más allá de que sigan aparcando algunos, especialmente motos.