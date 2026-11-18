El extremeño Teófilo García Calle más conocido como “Teo viajero”, ha visitado 123 países y pisado casi todas las capitales de provincia de España. Solo le faltaba una, Ourense. A sus 88 años, Teo llegó a la ciudad para arrancarse esta espina que se le había quedado clavada, recorrer las calles de la capital, disfrutar de sus monumentos y lugares turísticos; coronando el viaje con un paseo en barco por la Ribeira Sacra.

Pregunta. ¿Por qué Ourense fue la última capital provincial que visitó?

Respuesta. Por un muy mal consejo que me dio un revisor en tren. Estábamos viajando dirección Lugo y yo quería bajarme en Ourense para ver la ciudad, pero el maquinista me dijo: “No te bajes aquí que no hay nada que ver. No merece la pena”. Fue pasando el tiempo y sin darme cuenta me quedó pendiente visitar la ciudad hasta ahora.

P. Una vez ya visitada la ciudad, ¿qué le parece?

R. Que el maquinista no sabía de lo que hablaba (ríe). Ya he visitado los monumentos como el Puente del Milenio, la catedral o As Burgas, pero lo que más me impresionó es el monte. En otoño está precioso, tan verde con esos árboles amarillos. El paisaje que tenéis en Galicia es impresionante, aunque también es verdad que llueve mucho.

P. ¿Cuál fue su primer viaje?

R. Yo trabajé en Correos hace mucho tiempo. En aquella época, se repartía el correo en tren, así que te daban un permiso con el que no tenías que pagar. Teníamos un compañero que era profesor de geografía, aunque trabajaba con nosotros como técnico de trenes. Al acabar la jornada, le gustaba organizar clases de Geografía. Fue él quien me metió el gusanillo de viajar. Mi primer viaje en España no te sabría decir, pero internacionalmente fue a Miami en el 73. Me acuerdo tan bien porque en ese mismo viaje también fui a Nueva York y vi las Torre Gemelas cuatro días antes de la inauguración.

P. ¿Cuál fue el viaje que más disfrutó?

R. Es difícil de decir aunque en Nueva Zelanda estuve un mes y fue extraordinario. También estuve varios días visitando nueve islas de la Polinesia. Japón también lo recuerdo muy bien porque hice escala en cinco países antes de llegar. El primero fue Irán y de allí fuimos hasta un aeropuerto de Bangkok donde hicimos escala hacia China, Filipinas y, finalmente, Japón. A Japón fui a ver el tren bala recién estrenado.

P. En su experiencia, ¿qué es imprescindible para viajar?

R. Soy muy mal ejemplo para eso. A Japón viajé sin tarjetas ni dinero. Tampoco sé muchos idiomas, aunque nunca me hicieron mucha falta. Pero hay algo que nunca falta en mi bolsillo: un lápiz y unos papeles sueltos. Me gusta dibujar los lugares a los que voy. Muchos de esos dibujos acaban en el pequeño museo que tengo en casa.

P. ¿Cómo surge la idea de hacer un museo?

R. De forma accidental, como lo de viajar. Fui juntando recuerdos y cachivaches en mis viajes y dije, pues mira, aquí hay muchas cosas interesantes. Me convencieron para organizar una exposición para el público.