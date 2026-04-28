La tercera parte de las plazas para escolares de 3 años quedarán vacías en Ourense

La provincia encadena años de récords negativos en natalidad e inevitablemente la situación se traslada a las aulas de los centros educativos. Aunque el curso actual (2025/26) fue el primero de los últimos 13 años en el que aumentó el número de alumnos de Educación Infantil, las cifras provisionales de admisión, publicadas por la consellería de Educación, indican que una de cada tres plazas de 4º de Infantil (3 años de edad) han quedado desiertas de cara al curso 2026/27.

Con la primera fase del período de matriculación terminada -esto es, en el que los padres pueden reservar plaza para sus hijos en un centro escolar- tan solo se han ocupado 1352 de las 2053 plazas ofertadas. Esto deja a Ourense como la segunda provincia con peor tasa de ocupación (65,9% de plazas cubiertas), por detrás de Pontevedra (64,1%). Aunque el problema demográfico se da en toda la comunidad.

La ciudad no es ajena

Las zonas urbanas suelen resistir mejor el empuje demográfico, sin embargo, los datos de Ourense muestran síntomas de agotamiento. Junto a Vigo es la ciudad con peores datos, con una ocupación de tan solo el 70% (264 plazas desiertas de las 879 ofertadas).

Este exceso de oferta explica por qué prácticamente todas las familias de la ciudad han conseguido colegio en su primera opción. Ante la falta de niños, no hay competencia por los puestos. Así, en la ciudad, el 99,8% de los solicitantes entraron en su centro educativo de preferencia, una cifra que en circunstancias de mayor natalidad sería impensable.

Esta sangría demográfica es la que permite que, actualmente, el sistema pueda aplicar la reducción de la ratio a un máximo de 20 alumnos por aula. Si bien esta medida se vende como una mejora en la calidad educativa, los datos sugieren que es también una respuesta necesaria para evitar el cierre masivo de unidades ante la falta de niños.

Futuro negro

Los registros de nacimientos empiezan el 2026 tocando fondo. El pasado enero se registraron apenas 90 nacimientos y en febrero 91, las cifras mensuales más bajas desde que existen registros. Estos datos constatan la caída libre de la natalidad en un territorio que sigue sin encontrar su suelo y que ve cómo los datos positivos del conjunto de 2025 se quedan de momento como una excepción.

La magnitud real de esta sangría poblacional se evidencia perfectamente al mirar atrás. En enero de 2010 nacieron 191 ourensanos, más del doble que en la actualidad, y en enero de 2013 fueron 159. Estas cifras contrastan además frontalmente con la actual tendencia nacional. Mientras que en el conjunto de España los nacimientos totales crecieron un 1,4% en el inicio de año respecto al 2025, Ourense sufrió un severo desplome interanual del 12,9%.