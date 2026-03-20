La llegada de migrantes suple en el aula la baja natalidad en Ourense

Las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años abrieron esta semana su plazo de matrícula para el próximo curso. Las familias ourensanas podrán enviar sus solicitudes hasta el próximo 7 de abril, bien sea a través de la sede electrónica de la Xunta o de manera presencial en los registros oficiales.

Año tras año, llama la atención que las plazas disponibles se cubren sin problema e incluso quedan niños en lista de espera. La explicación de ello es sencilla: las escuelas tienen capacidad para poco más de 1.000 usuarios, una cifra insuficiente para los más de 5.500 ourensanos de entre 0 y 3 años. Esta brecha entre nacimientos y plazas garantiza que la presión asistencial se mantenga.

A este “efecto embudo” hay que sumar la llegada de familias de origen extranjero, un fenómeno sociodemográfico que está transformando el mapa escolar de la ciudad. El 39% de los niños que nacen en la provincia tienen al menos un padre extranjero, por lo que el cambio en la composición de las aulas es una consecuencia que no llega por sorpresa para nadie.

El director de la Escola Infantil Antela reconoce que, en su centro, entre el 30 y el 35% de los niños son de padres extranjeros. “Notamos a baixada da natalidade, pero supleuse un pouquiño debido aos inmigrantes, a maioría son de Sudamérica e en segundo lugar de África”, indica.

Esta realidad también se percibe en otros centros, como en la escuela infantil de Barrocás. Desde la dirección coinciden en el aumento de inmigrantes y señalan también el aumento de familias de etnia gitana. “Hasta ahora eran más reacios, pero desde hace un par de años también vienen a la escuela infantil”, indica la directora del centro, que asegura que siempre tienen lista de espera en prácticamente todos los grupos de edad, salvo en 2-3 años.

Esta menor demanda en el grupo de los mayores tiene una explicación directamente ligada a las listas de espera de los primeros cursos. “Los niños que tenemos en lista de espera de 1 a 2, se buscan la vida evidentemente en otras escuelas, y después ya no vienen en 2-3 porque ya están en su escuela”, explican desde el centro de Barrocás.

La misma sensación tienen en la escuela infantil Virxe de Covadonga. Aunque en el curso actual llegaron a cubrir todas sus plazas, la directora reconoce que “nas aulas de 0 a 1 si que hai máis demanda que na de 2 a 3 anos”. Habrá que esperar a las solicitudes de este año, para ver cómo evoluciona la situación.