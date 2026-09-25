El termalismo ourensano se apoya en la IA para mejorar sus servicios

Termatalia, la feria internacional de turismo termal, salud y bienestar, abrió sus puertas en una jornada donde la inteligencia artificial fue una de las grandes novedades de esta edición. Rogelio Martínez, director del evento, destacó en la inauguración el momento de bonanza que está viviendo el sector termal en nuestra sociedad. Recordó a Marita Souto, pionera en el termalismo ourensano. Por su parte, Luis Menor, presidente de la Diputación, expresó su satisfacción por el regreso de la feria: “Vuelve a su casa, a Ourense, tras el éxito en Colombia”, recalcó.

Representantes de Portugal, uno de los platos fuertes de esta edición, han manifestado su deseo de continuar colaborando. Así lo destacó João Pinto Barbosa, Secretario de la Asociación de Termas de Portugal: “Compartimos una cultura termal, recursos naturales, geografía y una convicción de que el agua termal es un recurso que debe protegerse”.

Las palabras más repetidas en el congreso fueron “inteligencia artificial”. La IA ha irrumpido con fuerza en todos los sectores de la vida, y el termalismo no es una excepción. En su charla sobre el futuro del “wellness”, es decir, del bienestar integral, César Tejero, consultor y formador especializado, comentaba este cambio de paradigma: “La integración con IA es una realidad que permite mejorar la eficiencia. Uno de mis clientes más grandes en uno de sus spas vende mil tratamientos al día”. Tejero también resalta los efectos adversos de estas herramientas: “Aumenta la eficiencia, pero eso no implica que aumente la calidad”. El ponente criticó la falsa necesidad de meter la IA en todos los productos: “Es el tema de moda, y eso genera ansiedad”, reflexionó.

Pérdida de empleos

Otro de los grandes puntos críticos con la IA es la desaparición de empleos, para Tejero, esta es una consecuencia negativa: “Los que sean recepcionistas, por favor, que se vayan formando en algo más porque van a tener que reinventarse”, sentenció. Otra de las temáticas destacables este año fue la cata de aguas. Para los sumilleres se celebró 21ª edición de la Cata Internacional de Aguas y para el público general el Bar de Aguas ofreció diferentes tipos de aguas minerales para aprender a catar.

La feria internacional de Termatalia sobresale, no solo por favorecer la formación profesional y la colaboración público-privada, sino también por convertir Expourense en un espacio de venta al público. Los visitantes pueden informarse sobre las diferentes ofertas de los operadores turísticos termales en sus puestos, así como disfrutar de las numerosas actividades de la jornada.

La Red de Villas Termales cambiará el sector de la balneoterapia

La Red de Villas Termales ha presentado en Termatalia su nueva hoja de ruta para este año con la que buscan transformar el concepto de “villa termal”. Luis Menor, presidente de esta red y de la Diputación de Ourense, definió la iniciativa como una evolución de conceptos, de “visitar a un balneario” a “vivir una Villa Termal”. La intención de este cambio es la de crear una red integradora con el concepto “wellness” y adaptada para satisfacer al nuevo perfil de cliente termal, un perfil que integra público de todas las edades y géneros y que se ve atraído por experiencias saludables e integradoras.

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La red, que celebra su 25 aniversario, cuenta ya con 76 entidades locales asociadas las cuales, destacó Luis Menor: “han hecho del agua una fuente de salud, identidad, desarrollo económico y calidad de vida”.

Posteriormente, al anuncio se sucedió una mesa redonda presidida por Luis Menor, moderada por el director gerente de Expourense, Rogelio Martínez, y en la cual participó la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y los alcaldes de Cuntis y Mondariz-Balneario, Manuel Campos y César Gil respectivamente. En esta reunión se incidió una vez más en la importancia del agua termal para estas localidades. En palabras de Luis Menor: “el agua termal es un recurso estratégico que une salud, sostenibilidad, economía local y cohesión territorial”.