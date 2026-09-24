El termalismo se reinventa en Ourense entre la ciencia y el turismo

El 2º Congreso Internacional de Balneoterapia llegó a su fin en una segunda jornada donde se fomentó el intercambio de ideas y la formación especializada sobre el futuro de las aguas termales. Dentro de las actividades del último día se encontraban dos mesas redondas y dos sesiones sobre el turismo de bienestar y gestión de balnearios y sobre el futuro del termalismo, además del acto de clausura con entrega de premios.

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Una de las características clave del congreso fue aunar a la comunidad científica con entidades públicas y privadas especializadas en termalismo, entre las cuales destaca el Foro de Debate e Divulgación Científica Ágora Termal, principal colaborador del evento.

Entre las entidades públicas colaboradoras se encontraban tanto la Xunta de Galicia como la Diputación de Ourense, cuyo presidente, Luis Menor, aseguró que: “El objetivo de la Diputación es ser quien de justificar las peticiones y nunca ser un problema”. A nivel universitario destaca el organizador del evento, la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo y el Campus Auga, entidad de especial relevancia en temas de balneoterapia, pues la gestión de las aguas termales es una de las tres líneas articuladas por esta entidad para convertirse en un campus de especialización.

Homenajes a pioneros y reconocimientos científicos

Caben destacar entre las actividades de este congreso aquellas que homenajearon a figuras pioneras en materia de aguas termales y micromedicinales: Luis Rodríguez Míguez, quien tuvo una exposición a su nombre, y María Generosa “Marita” Souto Figueroa, honrada en un solemne acto “de gratitud y de justicia”, en palabras de Luis Menor.

El acto de clausura oficial, precedido de una ceremonia a cargo de Christian-François Roques-Latrille, destacó por ser además el momento de entrega de los dos premios a la producción científica de este congreso, uno obsequiado al mejor póster científico y otro a la mejor comunicación.

Dentro de las comunicaciones que optaron al galardón, algunas de las propuestas más destacadas fueron el análisis del turismo deportivo de alto rendimiento en entornos termales o el estudio de incorporar aguas termales en la preparación de una bebida de kiwi o en la elaboración de una cerveza artesana. Ambas propuestas obtuvieron resultados satisfactorios en las pruebas sensoriales.

Ourense mantendrá su apuesta por el sector termal desde hoy con el inicio de la 24ª edición de la feria internacional Termatalia.