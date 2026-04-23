Dos testigos serán llevados por la fuerza a un juicio en Ourense

El juicio previsto contra Josefa P.F., acusada de provocar un incendio en su propia vivienda en Barbadás, ha tenido que ser aplazado. La suspensión de la vista oral se produjo después de que dos testigos de cargo, fundamentales para la Fiscalía, no se presentaran a declarar en la Plaza 2 de la Sección Penal.

La incomparecencia de estos dos individuos ha obligado a paralizar el proceso, ya que son los únicos testimonios que pueden situar a la acusada en el lugar de los hechos durante la tarde-noche del 3 de abril de 2022. Ante esta situación, la jueza ha ordenado que ambos testigos sean conducidos por la policía para garantizar su presencia en la nueva fecha fijada para la vista, el próximo 20 de octubre.

La Fiscalía solicita para la procesada dos años de prisión por un delito de incendio de bienes propios. Según el escrito de acusación, la mujer habría prendido fuego a un colchón en la planta inferior del inmueble, propagándose posteriormente por el resto de la vivienda, que era herencia de sus progenitores y sobre la que pesaba una hipoteca del Banco Santander.

Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público exige que indemnice a la entidad bancaria por la pérdida de valor del inmueble y que abone 608,50 euros por los trabajos de extinción realizados por Protección Civil.