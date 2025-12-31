¿Sabe usted que las tiendas de Ourense viven su particular "Solo en casa" por estas fechas?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, los cacos "are coming to town"

Los establecimientos de la 'city' se llenan de amigos de lo ajeno en estas fechas
¿Sabe usted que los hurtos de perfumes y cremas luxury en estas fechas cotizan al alza? ¿Que algunos amigos y amigas de lo ajeno se dejan caer por los nuevos establecimientos de la city para tantear el percal? ¿Que le siguen el calzado, ropa interior, lencería, camisetas, bolsos y accesorios tecnológicos (smartwatches, auriculares), según los informes de seguridad minorista?

