¿Sabe usted que las tiendas de Ourense viven su particular "Solo en casa" por estas fechas?

PRIMEROS NACIMIENTOS
Coral da la bienvenida al 2026 como la primera bebé del año en Ourense
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que los hurtos de perfumes y cremas luxury en estas fechas cotizan al alza? ¿Que algunos amigos y amigas de lo ajeno se dejan caer por los nuevos establecimientos de la city para tantear el percal? ¿Que le siguen el calzado, ropa interior, lencería, camisetas, bolsos y accesorios tecnológicos (smartwatches, auriculares), según los informes de seguridad minorista?
"LA ABUELA DE GALICIA"
La ourensana Esperanza se convirtió en la más longeva de Galicia este 2025, con 109 años
RETRASOS Y COMPENSACIONES
Transportes reforma el reglamento para frenar indemnizaciones en Renfe
TEATRO DA DIÁSPORA
Buenos Aires: el gran escenario gallego
OBITUARIOS
Despedidas que dejan gran pesar en Ourense