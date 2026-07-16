Tinto busca un hogar definitivo en Ourense: "Mi perro llegó de acogida y es lo mejor que me ha pasado"

Tinto tiene 10 años y lleva seis esperando a que llegue la familia que le dé un hogar para siempre. Cuando lo rescataron en Ourense estaba en unas condiciones muy difíciles, "destrozado", pero su estado físico no ha cambiado su carácter: "un perro bueno, dulce y obediente". Actualmente vive en una casa de acogida, donde aseguran que es un compañero excepcional. Sin embargo, las acogidas son temporales y ha llegado el momento de encontrar una familia que quiera compartir con él esta nueva etapa de su vida.

Su estado de salud está controlado. Tinto convive con leishmania, una enfermedad que mantiene estabilizada, y únicamente presenta un poco de anemia, por lo que puede hacer una vida tranquila con los cuidados adecuados. Desde SOS Abuelos recuerdan que los perros mayores también merecen una segunda oportunidad y destacan que suelen convertirse en compañeros especialmente agradecidos y cariñosos.

El llamamiento ha provocado una respuesta muy positiva en las redes sociales. Estas interacciones se resumen en un mensaje publicado por una usuaria que cuenta su experiencia apostando por la adopción de un perro senior: "Mi perro también llegó de acogida y es lo mejor que me ha pasado. Seguro que alguien se enamora de Tinto."

Las personas interesadas en conocer a Tinto o iniciar el proceso de adopción pueden ponerse en contacto a través del WhatsApp de la asociación. Mientras llega esa familia definitiva, la mejor ayuda sigue siendo compartir su historia para que encuentre el hogar que lleva tantos años esperando.