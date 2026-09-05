Siguen los avisos por calor y se suman por lluvias y tormentas en la provincia de Ourense

La ciudad de Ourense suma un día más bajo temperaturas extremas, después de sobrepasar ayer los 38,6ºC grados, el mayor valor de toda Galicia, pese a la nubosidad del ambiente, después de alcanzar el jueves los 38,9ºC. Ourense es una olla que se cocina a fuego lento, ya que en ambos días estas cifras se registraron a partir de las 18,00 horas, ayer concretamente a las 18,40. También se alcanzaron valores extremos en Verín (37,3ºC) y en Vilamartín de Valdeorras (36,6ºC).

La variación térmica en la provincia superó los 30 grados, ya que, por el lado contrario, en Calvos de Randín se registró una temperatura mínima de 8,2ºC, la tercera más baja de toda España. Pese a esto, en dicha localidad las máximas ascendieron a 32,1ºC, dejando una oscilación de casi 24 grados.

El calor continuará, con una previsión de hasta 40 grados en la ciudad este sábado, dejando una noche especialmente caliente, ya que la mínima esperada es de 21 grados. Estas cifras elevan los avisos en la cuenca ourensana del Miño a color naranja según MeteoGalicia.

Pero a los avisos por calor se sumarán otros por tormentas y lluvias, que también afectarán al Miño ourensano, además de al resto de zonas de la provincia, a excepción del noroeste. En la ciudad, los chubascos arrancarán a partir de la tarde.

Para la jornada dominical ya no está previsto ningún aviso, en cambio el calor continuará, con un pronóstico de valores máximos de hasta 36ºC.

A partir de la siguiente semana, las temperaturas ya irán en descenso, aunque todavía bastante altas para la época, con 33ºC el lunes (una mínima bastante elevada de 17ºC) y se esperan lluvias a partir del miércoles.

Las altas temperaturas, mezcladas con la presencia de rayos, suponen un elevado riesgo de incendio, que será mañana muy alto en 14 concellos de la provincia y alto en casi todo el resto. Para el domingo el peligro subirá. Mientras que el oriente provincial estará bajo riesgo bajo por las lluvias, la situación se complicará en el sur, especialmente en las comarcas de A Limia y A Baixa Limia, donde la mayoría de sus concellos estarán bajo riesgo extremo, dejando 13 municipios en este estado en la provincia.