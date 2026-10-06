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Las tormentas provocan retrasos en los trenes entre Ourense y Santiago

INCENDIAS EN ADIF

Una incidencia en la señalización provocada por las condiciones meteorológicas adversas causa retrasos en los trenes de la línea entre Ourense y Santiago.

Estación de Ourense
Estación de Ourense | La Región

Una incidencia en el sistema de señalización está provocando retrasos este martes en los trenes que circulan por la línea de altas prestaciones entre Ourense y Santiago de Compostela. El problema está relacionado con las condiciones meteorológicas adversas.

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), su personal trabaja para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible y recuperar la normalidad en la circulación ferroviaria.

Los problemas se producen en una jornada marcada por otra avería en la red ferroviaria gallega. Una incidencia llegó a interrumpir el tráfico de los trenes entre Santiago y Pontevedra-Vigo, aunque este problema ya ha sido solucionado.

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