El PP exige a Adif limpieza en las vías por los incendios

El PP de Ourense reclama al Gobierno central y a Adif que refuerce los trabajos de limpieza, desbroce y retirada de vegetación en los márgenes de las vías ferroviarias para reducir el riesgo de incendios. Los populares consideran que el plan de prevención de la compañía “no está funcionando adecuadamente” y exigen más medios en las líneas que atraviesan Galicia, con especial atención a la provincia de Ourense.

La petición se produce tras la respuesta del Ejecutivo a las ocho preguntas registradas por los diputados ourensanos Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana después de los incendios del pasado 13 de julio en Maside, Ourense, Amoeiro y Punxín, aunque se trata de una situación que ocurrió en más ocasiones. Los fuegos, atribuidos al paso de un tren de mercancías por la línea convencional entre Ourense y Santiago, calcinaron más de ocho hectáreas y obligaron a interrumpir el tráfico ferroviario durante más de diez horas.

Delgado critica que la respuesta del Gobierno llegase el 23 de septiembre, más de dos meses después, y que no concrete las actuaciones de limpieza realizadas por Adif entre el 1 de junio y el 13 de julio. El Ejecutivo se remite a la investigación que continúa Renfe Mercancías.

El diputado reclama además un mayor control de los sistemas de frenado de los trenes de mercancías, al considerar necesario evitar que las chispas puedan provocar nuevos incendios. Aunque el riesgo disminuye con la llegada del otoño, los populares recuerdan que el plan preventivo de Adif permanece vigente hasta mayo de 2027.