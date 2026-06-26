Trabajadores de Minera de Rocas exigen a la CHMS desbloquear un expediente que afecta a más de 40 empleos

Trabajadores de la empresa Minera de Rocas, acompañados por representantes sindicales, se han concentrado este viernes ante la sede de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) en Ourense. El motivo de la protesta es reclamar al organismo una resolución sobre el expediente de la compañía, cuya paralización administrativa afecta al empleo de más de 40 familias de la zona.

Minera de Rocas mantiene su actividad en el concello de Melón desde hace casi 40 años. Tras superar un concurso de acreedores en el año 2020, la empresa cambió de propiedad y mantiene actualmente la Certificación en Minería Sostenible, la norma ISO 14001 y la etiqueta europea Ecolabel.

El origen de la movilización se sitúa en la tramitación de los permisos de la actividad de la planta. En 2011, la CHMS concedió a la empresa una autorización de vertido. Siete años más tarde, personal de la empresa Tragsatec, subcontratada por la Confederación, reportó la localización de un presunto arroyo innominado seco en el área. Tras este reporte, el organismo declaró en 2021 la caducidad de la autorización original, lo que obligó a la compañía a reiniciar el procedimiento.

Para dar continuidad a la actividad, la empresa presentó una nueva solicitud en enero de 2023 siguiendo las directrices de los técnicos de la CHMS. Los representantes sindicales señalan que, casi cuatro años después de la presentación de esta nueva documentación, el expediente continúa bloqueado y sin resolución.

Las organizaciones sindicales CIG y UGT reclaman una resolución del permiso de vertido para garantizar la viabilidad de la planta y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Durante la lectura del manifiesto sindical, los portavoces han señalado que detrás de estos expedientes paralizados "hay más de cuarenta familias de la comarca que viven en una incertidumbre insoportable", y atribuyen el riesgo para sus empleos a la falta de resolución de "un trámite sencillo que lleva años sobre la mesa". Finalmente, han exigido que se evite la destrucción del tejido industrial y del empleo en la comarca por motivos burocráticos.