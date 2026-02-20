Los tractoristas se concentran en la Subdelegación de Ourense en la primera reunión acordada
EXIGEN SOLUCIONES
Los tractoristas se reúnen con el subdelegado del Gobierno de Ourense tras la irrupción del 6 de febrero, manteniendo la presión por las multas y reclamaciones del sector primario
Esta viernes a la mañana, volvieron los tractoristas a la Subdelegación del Gobierno en Ourense para participar en la primera reunión del calendario de encuentros acordado tras la irrupción de cerca de cien agricultores en la sede el pasado 6 de febrero. Según informa nuestro corresponsal, los portavoces del sector han llegado sin nuevas peticiones, esperando que el subdelegado, Eladio Santos, ofrezca soluciones a lo planteado en encuentros previos.
Los tractoristas han sido identificados por la Policía Nacional antes de acceder al edificio, y se están colocando vallas en la entrada para prevenir cualquier intento de asalto similar al registrado en la última reunión. Las imágenes muestran a los portavoces entrando uno a uno, mientras algunos miembros preparan la logística del encuentro y esperan a que llegue el portavoz que falta.
Antecedentes
El pasado 6 de febrero, cerca de cien tractoristas irrumpieron en la Subdelegación para exigir el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, medidas de protección frente al Mercosur y la revisión de multas que suman ya cerca de 300.000 euros, según Miguel Gómez, representante de la Asociación Primaria de Galicia. Además, durante las Navidades, los agricultores protagonizaron un plante frente a la carretera de Xinzo, que mantiene bloqueados entre los kilómetros 188 y 193 de la A-52 hasta 18 días consecutivos.
Este encuentro marca la primera reunión tras el acuerdo de calendario entre el sector primario y la Subdelegación, y servirá para continuar la presión en las reivindicaciones, incluyendo las sanciones económicas que afectan a varios ganaderos.
