Los tractoristas se concentran en la Subdelegación de Ourense en la primera reunión acordada

Los tractoristas se reúnen con el subdelegado del Gobierno de Ourense tras la irrupción del 6 de febrero, manteniendo la presión por las multas y reclamaciones del sector primario

Los portavoces de los tractoristas esperan en la entrada de la Subdelegación del Gobierno de Ourense antes de iniciar la reunión. | Álvaro R. de Uña

Esta viernes a la mañana, volvieron los tractoristas a la Subdelegación del Gobierno en Ourense para participar en la primera reunión del calendario de encuentros acordado tras la irrupción de cerca de cien agricultores en la sede el pasado 6 de febrero. Según informa nuestro corresponsal, los portavoces del sector han llegado sin nuevas peticiones, esperando que el subdelegado, Eladio Santos, ofrezca soluciones a lo planteado en encuentros previos.

Los tractoristas han sido identificados por la Policía Nacional antes de acceder al edificio, y se están colocando vallas en la entrada para prevenir cualquier intento de asalto similar al registrado en la última reunión. Las imágenes muestran a los portavoces entrando uno a uno, mientras algunos miembros preparan la logística del encuentro y esperan a que llegue el portavoz que falta.

Antecedentes

El pasado 6 de febrero, cerca de cien tractoristas irrumpieron en la Subdelegación para exigir el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, medidas de protección frente al Mercosur y la revisión de multas que suman ya cerca de 300.000 euros, según Miguel Gómez, representante de la Asociación Primaria de Galicia. Además, durante las Navidades, los agricultores protagonizaron un plante frente a la carretera de Xinzo, que mantiene bloqueados entre los kilómetros 188 y 193 de la A-52 hasta 18 días consecutivos.

Este encuentro marca la primera reunión tras el acuerdo de calendario entre el sector primario y la Subdelegación, y servirá para continuar la presión en las reivindicaciones, incluyendo las sanciones económicas que afectan a varios ganaderos.

