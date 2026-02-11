La expedición de Ourense, la primera en tomar la plaza de Colón en Madrid en la tractorada nacional

Cinco buses salidos de Allariz, Xinzo de Limia, Maceda, Montederramo y Beariz se dirigieron durante la madrugada a Madrid -arrancando a partir de las 2,00 horas- con toda la energía de los manifestantes, de todas las edades. A más de 200 personas que viajan en autocar desde la provincia de Ourense se unen 40 personas en tren, 40 en coches particulares y 14 en taxis, sumando un total cercano a 400 ourensanos desplazados a la capital.

Uno de los cinco buses ourensanos fue el primero de toda la movilización general en llegar a la plaza de Colón de Madrid, abarrotada de furgones policiales, en torno a las 8:30 horas, siendo está expedición de medio centenar de ourensanos la más madrugadora de toda la tractorada nacional. A partir de las 9,10 comenzaron a llegar autocares de otros puntos del país.

Los ourensanos se unen a una manifestación, que sumará cerca de 10.000 personas y 500 tractores a la movilización nacional de Madrid, la más multitudinaria desde que arrancó la protesta del sector agroganadero. contra el acuerdo Mercosur, la futura PAC, los protocolos de sanidad animal, entre los que se encuentra la solicitud de la vacuna contra la Dermatosis Nodular Contagiosa.

14 tractores en marcha

A partir de las 23:00 horas de este martes, ya partieron su viaje las góndolas con los 14 tractores cuyos conductores también viajaron antes, principalmente en taxis. En torno a las 06:00 horas los tractores ya quedaron listos a 70 kilómetros de la capital para que los agricultores y ganaderos emprendiesen su trayecto, ahora sí en el vehículo referente de estas protestas.

Un viaje complicado, dada la distancia y las retenciones realizadas por la Guardia Civil durante el camino, por lo que se extiende ya durante más de tres horas

Tanto el transporte de las máquinas agrarias como la movilización de manifestantes fue una obra de colaboración y ayuda voluntaria de diferentes partes. En primer lugar de empresas de transporte, que llevaron los vehículos de manera gratuita y en segundo lugar de los concellos, que organizaron la salida de autobuses, y de taxistas, que de forma individual se ofrecieron voluntarios para llevar a los promotores de la tractorada ourensana.