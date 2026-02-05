REPARACIÓN DEL PAVIMENTO
Un tramo de la calle Ramón Puga estará cortado desde este jueves hasta que se completen las obras
REPARACIÓN DEL PAVIMENTO
La Policía Local del Concello de Ourense informó de que un tramo de la calle Ramón Puga, desde la calle Finca da Marquesa hasta la rotonda de Barrocás, estará cerrado desde las 22:00 horas de hoy, jueves 5 de febrero, debido a la ejecución de trabajos urgentes de reparación del pavimento. No se permitirá el acceso de vehículos a la zona afectada hasta que se completen las obras.
Para garantizar la fluidez del tráfico y la seguridad vial, la Policía Local establece los siguientes itinerarios alternativos:
Contenido patrocinado
También te puede interesar
REPARACIÓN DEL PAVIMENTO
Un tramo de la calle Ramón Puga estará cortado desde este jueves hasta que se completen las obras
Juzgado por robar, redimido por curar
Breixo, de reincidente por la heroína a monitor terapéutico que ayuda a otros a desengancharse en Ourense
Lo último
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que Javi Rey ya ha ganado al Al-Duhail?