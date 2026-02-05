Un tramo de la calle Ramón Puga estará cortado desde este jueves hasta que se completen las obras

REPARACIÓN DEL PAVIMENTO

La Policía Local de Ourense ha informado del corte de un tramo de la calle Ramón Puga por las obras de reparación del pavimento

La Región
Publicado: 05 feb 2026 - 14:25 Actualizado: 05 feb 2026 - 14:26
Un tramo de la calle Ramón Puga estará cortada desde este jueves hasta que se completen las obras | Google Maps

La Policía Local del Concello de Ourense informó de que un tramo de la calle Ramón Puga, desde la calle Finca da Marquesa hasta la rotonda de Barrocás, estará cerrado desde las 22:00 horas de hoy, jueves 5 de febrero, debido a la ejecución de trabajos urgentes de reparación del pavimento. No se permitirá el acceso de vehículos a la zona afectada hasta que se completen las obras.

Para garantizar la fluidez del tráfico y la seguridad vial, la Policía Local establece los siguientes itinerarios alternativos:

  • El tráfico procedente de Barrocás y Rairo se desviará por las calles Carlos Velo, José Gil y la carretera de Rairo.
  • La Policía Local recuerda que será necesario extremar la precaución y adaptar la conducción a las condiciones de la vía, así como respetar la sinalización provisinal instalada.

