Un tramo de la calle Ramón Puga estará cortado desde este jueves hasta que se completen las obras

Un tramo de la calle Ramón Puga estará cortada desde este jueves hasta que se completen las obras

La Policía Local del Concello de Ourense informó de que un tramo de la calle Ramón Puga, desde la calle Finca da Marquesa hasta la rotonda de Barrocás, estará cerrado desde las 22:00 horas de hoy, jueves 5 de febrero, debido a la ejecución de trabajos urgentes de reparación del pavimento. No se permitirá el acceso de vehículos a la zona afectada hasta que se completen las obras.

Para garantizar la fluidez del tráfico y la seguridad vial, la Policía Local establece los siguientes itinerarios alternativos: