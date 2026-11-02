CAMPANA EXTRACTORA
Trasladado al CHUO tras inhalar el humo de un incendio en avenida de Zamora
CAMPANA EXTRACTORA
Un conato de incendio originado en la cocina de un piso situado en la avenida de Zamora se saldó con una persona trasladada al hospital tras haber inhalado una gran cantidad de humo.
El incidente se produjo sobre las 4:20 horas, cuando, por causas que se investigan, ardió la campana extractora del inmueble. El fuego afectó de inmediato a varios de los muebles de la cocina y generó una densa humareda que se extendió con rapidez por toda la vivienda, aunque las llamas ya no estaban activas cuando se dio la voz de alarma.
Los propios residentes alertaron de lo sucedido tras percatarse de la acumulación de humo, que obligó a evacuar a uno de los ocupantes en una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para recibir atención hospitalaria. En el lugar intervinieron efectivos de los Bomberos de Ourense para ventilar el inmueble, con el apoyo de patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional.
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