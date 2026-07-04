El tren de los 80 revive el viaje Madrid-Ourense

El Tren de los 80, de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid (AAFM) ha vuelto a Ourense en uno de sus viajes turísticos, en esta edición con el nombre de “Ribera del Sil”. El tren, formado por dos coches de viajeros y uno con cafetería, llevaba en cabeza dos locomotoras eléctricas y una diesel en cola. Salió por la mañana de la estación de Chamartín-Clara Campoamor y realizó paradas en diversas estaciones intermedias para recoger viajeros, siguiendo la conocida como “Línea Imperial”, entre Madrid y la frontera francesa hasta enlazar con la línea del Noroeste para llegar a Ourense. En el recorrido se detuvo en las estaciones de León y Brañuelas, donde los viajeros se bajaron para comer, recordando las históricas estaciones de “parada y fonda”. El tren llegó a la estación de Ourense poco después de las ocho de la tarde donde permanecerá detenido hasta que reemprenda la marcha de nuevo, esta mañana, en torno a las 10:30 horas.

El pasaje del “Ribera del Sil” estaba formado no solo por socios de la AAFM. También se incorporaron viajeros que querían disfrutar de la experiencia de un recorrido en un tren histórico por uno de los itinerarios de paisajes más bellos de cuantos existen en la red ferroviaria española, procedentes de distintas ciudades del país. El tren forma parte del paquete de trenes turísticos en el que además de la asociación de amigos del ferrocarril madrileña están integrados otros colectivos como la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías y el Museo del Ferrocarril de Galcia con sede en Monforte. Precisamente la primera parada del viaje de regreso que hará hoy el tren serán en ese museo monfortino, donde está previsto que los viajeros conozcan sus instalaciones y y valiosísimo material rodante y disfruten de un almuerzo en un agradable ambiente ferroviario. El tren terminará la jornada en León, desde donde saldrá mañana para rendir viaje en Madrid.

Es el tercer año consecutivo que el Tren de los 80 llega a Ourense. El año pasado fue bajo la marca del Rías Bajas, terminando su viaje en la estación de Vigo y en 2024, con el nombre de Río Miño, haciendo el recorrido del histórico expreso nocturno entre Madrid y Ourense por la vía de Zamora .