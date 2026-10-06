¿Sabe usted que algunos trenes en Ourense parecen llevar más paradas por incendios que por estaciones?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, un nuevo fuego junto a las vías que vuelve a poner sobre la mesa si al tren ourensano le hace falta algo más que buenos horarios.
¿Sabe usted que suma y sigue la oleada de incendios en los entornos de las vías férreas a su paso por la provincia de Ourense? ¿Que ayer mismo los trenes de media distancia entre Ourense y Santiago tuvieron que parar durante casi una hora para sofocar otro fuego cerca de O Irixo? ¿Que un plan bien coordinado en el entorno de las infraestructuras ferroviarias quizás no venía mal?
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