¿Sabe usted que algunos trenes en Ourense parecen llevar más paradas por incendios que por estaciones?

¿Sabe usted que suma y sigue la oleada de incendios en los entornos de las vías férreas a su paso por la provincia de Ourense? ¿Que ayer mismo los trenes de media distancia entre Ourense y Santiago tuvieron que parar durante casi una hora para sofocar otro fuego cerca de O Irixo? ¿Que un plan bien coordinado en el entorno de las infraestructuras ferroviarias quizás no venía mal?

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