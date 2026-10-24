Tres de cada diez ocupados en Ourense trabajan en otro municipio

Los límites de Ourense se quedan pequeños cuando se mira dónde trabajan sus vecinos. Cada mañana, parte de los ocupados residentes en la ciudad se dirige a empresas de los municipios próximos, donde destacan los polígonos de San Cibrao das Viñas y Pereiro de Aguiar. Esta realidad tiene cada vez más peso. Hace una década, el 26% de los trabajadores ourensanos tenía su empleo fuera del concello, mientras que ahora la proporción alcanza el 31,2%, según la última Enquisa Estrutural a Fogares del Instituto Galego de Estatística (IGE).

La capital ourensana destaca también frente al resto de Galicia por el elevado peso del empleo situado fuera de sus límites. Entre las siete grandes ciudades, solo Pontevedra presenta un porcentaje superior de residentes que trabajan en otro municipio, con un 43%. La diferencia con Vigo resulta especialmente llamativa: allí apenas el 13% tiene su centro laboral fuera de la ciudad, menos de la mitad que en Ourense. Además, el 68,8% de los ocupados tiene su puesto dentro del concello, frente al 74% de hace diez años.

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Las distancias también reflejan cambios sustanciales. El recorrido más habitual continúa siendo de uno a cinco kilómetros, pero Ourense destaca en la siguiente franja: el 23,7% de los ocupados recorre entre cinco y quince kilómetros para llegar a su empleo. Es la proporción más elevada de las siete ciudades y supera en más de seis puntos la de 2015, cuando era del 17,4%. En cifras absolutas, hablamos de unos 10.000 trabajadores, cerca de 3.250 más que entonces.

Los polígonos de San Cibrao das Viñas, Barreiros y Pereiro de Aguiar forman uno de los principales motores económicos del entorno de Ourense. El primero reúne más de 8.500 trabajadores, según los últimos datos de su asociación empresarial. Barreiros cuenta con unos 2.500 empleados, mientras que Pereiro alcanza los 1.500 y afronta un proyecto de ampliación de su suelo industrial que podría aumentar en 500 empleos su oferta. En conjunto, los tres parques concentran alrededor de 12.500 puestos de trabajo.

Las conexiones con estas áreas empresariales siguen presentes en el debate sobre el transporte metropolitano. El pasado septiembre, la Diputación aprobó impulsar un proyecto piloto para enlazar la capital con los polígonos de San Cibrao y Pereiro. La iniciativa contempla un servicio de doce meses con horarios adaptados a los turnos laborales, aunque su puesta en marcha requiere todavía un estudio técnico y económico.

La propuesta busca facilitar el acceso a los puestos de trabajo sin depender exclusivamente del vehículo privado, una reivindicación que los empresarios de San Cibrao llevan años trasladando a las administraciones. La coordinación de horarios con las entradas y salidas de las empresas será uno de los aspectos fundamentales para que el servicio resulte útil a sus trabajadores.