Ourense es la ciudad líder de Galicia en el uso del coche para las tareas cotidianas

El coche gana terreno en la vida cotidiana de los ourensanos a un gran ritmo. La ciudad encabeza a nivel gallego el aumento del uso del transporte privado para ir de compras, disfrutar del ocio, acompañar a niños y mayores o realizar gestiones. Entre los grandes municipios de la comunidad, registra el mayor crecimiento en cuatro de las cinco actividades cotidianas que estudia el Instituto Galego de Estatística (IGE). Para ir al trabajo ocupa el segundo puesto. Así lo recoge la Enquisa estrutural a fogares de 2025, que permite comparar los hábitos de movilidad con los de hace una década.

El ámbito laboral refleja con claridad esta tendencia. El 63,9% de los trabajadores ourensanos que se desplazan habitualmente a su empleo utiliza transporte privado, frente al 55,58% de 2015. El aumento de 8,4 puntos es el segundo mayor entre las siete ciudades gallegas, solo por detrás de Pontevedra. En cambio, Vigo, A Coruña, Ferrol y Santiago registran descensos. En cifras absolutas, los usuarios estimados ascenderían a 26.878, más de 5.300 trabajadores adicionales que hace diez años.

El cambio más llamativo se produce en los desplazamientos por ocio. Ourense es la única de las siete grandes ciudades gallegas donde ha aumentado el uso del transporte privado para estas actividades durante la última década. Su utilización pasó del 21,6% en 2015 al 30,7% en 2025, un incremento de nueve puntos que contrasta con los descensos registrados en las otras seis ciudades.

El uso del transporte privado también gana terreno para hacer compras, pasando del 22,1% al 34,2%. Es el mayor incremento entre las siete ciudades gallegas, aunque Ourense sigue siendo la segunda donde menos se recurre a este medio para comprar.

La mayor subida se produce en los desplazamientos para acompañar a niños y personas mayores. El porcentaje salta del 22,6% al 37,5%, casi quince puntos más. Para realizar gestiones personales y familiares también crece, del 24% al 33,7%. Ourense encabeza los incrementos de ambas actividades.

Sin embargo, las visitas a familiares y amigos presentan una evolución diferente. El uso del transporte privado desciende del 47,8% al 42,9%, casi cinco puntos menos, siguiendo la tendencia registrada en las otras seis ciudades gallegas.

El transporte público ofrece una imagen menos uniforme: gana peso para compras y ocio, pero lo pierde en visitas y gestiones. Su utilización alcanza el 10,12% para actividades recreativas y el 9% para comprar. En las cinco actividades cotidianas analizadas, Ourense ocupa el tercer lugar de las siete ciudades en uso del transporte público, siempre por detrás de A Coruña y Vigo.

Los datos reflejan una creciente dependencia del coche en Ourense, tanto para acudir al trabajo como para realizar actividades cotidianas, en una tendencia que contrasta con otras ciudades gallegas, donde se puede observar una presencia más contenida.

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Ir al trabajo en menos de 15 minutos, lo más habitual

El creciente uso del vehículo privado contrasta con la corta duración de los desplazamientos laborales en Ourense. Según la encuesta del Instituto Galego de Estatística, tan solo el 8,4% de los trabajadores tarda media hora o más en llegar a su empleo, el porcentaje más bajo entre las siete grandes ciudades gallegas. En Pontevedra, que presenta la proporción más elevada, estos datos alcanzan el 19,9%, más del doble.

Además, los desplazamientos más largos han perdido peso durante la última década. En 2015 representaban el 10,2% del total, frente al 8,4% de 2025. Esta evolución se produce pese al creciente uso del coche para acudir al empleo, que ha aumentado considerablemente en ese mismo período.

Lo habitual en Ourense es dedicar entre cinco y quince minutos al trayecto, como hace el 50,3% de los ocupados. Si se suman quienes tardan menos de cinco minutos, casi seis de cada diez llegan a su puesto en menos de un cuarto de hora.