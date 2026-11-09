¿Sabe usted que tres jóvenes conquistaron Ourense con su acordeón?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la gran actuación de tres jóvenes en la entrega de premios “Mirada Mulleres+ 60”
¿Sabe usted que estos tres jovencitos acordeonistas entusiasmaron al publico asistente a la entrega de premios “Mirada Mulleres+ 60” celebrada el pasado viernes en el Liceo? ¿Que se llaman Marcos, Zoe e Izan, son alumnos de acordeón del Conservatorio Superior de Ourense y destacaron en una magnifica interpretación titulada: “Little Story”, obra de un trío polaco? ¿ Y que dejaron a todos con ganas de más?
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