¿Sabe usted que tres jóvenes conquistaron Ourense con su acordeón?

¿Sabe usted que estos tres jovencitos acordeonistas entusiasmaron al publico asistente a la entrega de premios “Mirada Mulleres+ 60” celebrada el pasado viernes en el Liceo? ¿Que se llaman Marcos, Zoe e Izan, son alumnos de acordeón del Conservatorio Superior de Ourense y destacaron en una magnifica interpretación titulada: “Little Story”, obra de un trío polaco? ¿ Y que dejaron a todos con ganas de más?