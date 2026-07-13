Una trifulca con una muleta en Ourense lleva al juzgado a seis jóvenes

Una noche movida de ocio nocturno que desembocó en una pelea multitudinaria. Así comenzó un violento altercado de agresiones cruzadas en la ciudad de Ourense que acaba de encontrar su resolución en los tribunales casi cuatro años después. La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense dictó sentencia firme de conformidad para los implicados en esta trifulca ocurrida en pleno centro de la ciudad, en la que varios jóvenes terminaron condenados y otros absueltos gracias a la retirada de acusaciones y acuerdos extraprocesales.

El incidente tuvo lugar el 30 de octubre de 2022, a las 4.49 de la madrugada, cuando Pablo C. R. caminaba junto a su novia por la céntrica Praza da Estrela. Allí se encontraron con un grupo formado por Edgar L. J., Marco B. G., Hugo S. P., Cayetana D. V. y Jessica S. A. No se conocían ambos grupos y después fueron identificados a través de Instagram para poder denunciar.

Por motivos que no han podido ser esclarecidos, se inició una fuerte discusión entre ambos grupos que rápidamente escaló hacia la violencia física recíproca. Edgar, que en aquel momento utilizaba una muleta por razones de salud, la empleó para golpear repetidamente a Pablo por todo el cuerpo, agresión a la que se sumó Marco propinándole varias patadas en la cabeza al mismo joven. Lejos de amedrentarse, Pablo respondió a los ataques golpeando a Edgar y dándole un fuerte puñetazo en la nariz a Cayetana, mientras que su pareja, Edilia, también fue víctima de agresiones a manos de Cayetana y Jessica.

La reyerta se saldó con Fracturas de huesos nasales, brechas en la cabeza y múltiples contusiones

El enfrentamiento dejó un importante saldo de heridos con lesiones de diversa consideración. Cayetana resultó con una fractura en la nariz a causa del puñetazo, invirtió 56 días en sanar y le ha quedado una ligera deformidad nasal como secuela. Edilia sufrió policontusiones, incluyendo hematomas en ambos ojos, traumatismo nasal y contracturas cervicales y dorsales, tardando 50 días en curar. Por su parte, Pablo fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico leve, heridas en la zona occipital y múltiples contusiones, precisando 30 días de recuperación y conservando una pequeña cicatriz imperceptible. Finalmente, Edgar sufrió contusiones en la cabeza que sanaron en 5 días sin que le quedaran secuelas, ya que renunció a denunciar por estos hechos.

El juicio se resolvió por la vía de la conformidad, ya que las defensas de los acusados aceptaron los hechos y las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, que modificó su escrito inicial tras constatar que algunas víctimas habían sido indemnizadas de forma extraprocesal o habían renunciado a continuar con la acusación.

Seis meses de prisión

La magistrada Susana Paxos condenó a Edgar y Marco por un delito de lesiones a seis meses de prisión, aunque sus penas de cárcel fueron suspendidas durante tres años bajo la condición de no volver a delinquir y de cumplir dos meses de trabajos en beneficio de la comunidad. Para Pablo la pena es de 720 euros de multa. Por último, Hugo, cuya participación no quedó probada, así como Cayetana y Jessica, fueron absueltos de los delitos que se les imputaban al retirarse los cargos en su contra.