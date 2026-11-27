El portazo de la Xunta al nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense no es una cuestión de flecos de última hora. Detrás del “no” autonómico hay una larga lista de deberes que el Concello arrastra desde hace más de diez años. El informe final de Urbanismo -firmado el 11 de noviembre y respaldado por los dictámenes de Patrimonio Cultural y de Infraestructuras- deja en entredicho la versión municipal del “bloqueo” y confirma que el documento enviado en agosto dejó sin corregir gran parte de los fallos que ya se habían señalado en 2025, e incluso en 2014 y 2016. Todo ello pese a los 93.000 euros que el gobierno local aprobó pagar en junio al equipo redactor para pulir el plan.

Zonas verdes, suelo sin servicio y planos confusos

El veredicto de la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, cuestiona aspectos muy básicos del mapa urbano. Para empezar, pide sacar de la cuenta de zonas verdes aquellos terrenos con demasiada pendiente o a los que apenas se puede acceder, como ciertas franjas de parques lineales o riberas. También rechaza encajar el cámping de Untes como gran equipamiento general y exige blindar el campo de fútbol de O Couto como suelo dotacional.

El repaso detecta además fallos de bulto sobre el terreno: el PXOM da por urbanos y listos para construir terrenos que en realidad carecen de servicios básicos en zonas como Outariz, Cumial, Cudeiro, Velle o la urbanización Ramirás. También critica que las cargas urbanísticas no están bien repartidas entre los distintos barrios, que las cuentas económicas del plan están sin actualizar y que los propios planos contienen errores gráficos elementales, con líneas discontinuas sin explicar, sombreados sin leyenda y referencias a polígonos que la propia memoria da por borrados.

Edificios icónicos borrados del mapa y alturas a la carta

El tirón de orejas de Patrimonio Cultural (40 páginas) empieza por las formas: el Concello ni siquiera adjuntó el resumen de cambios que se le había pedido en 2025, y los técnicos concluyen que “a maioría dos aspectos non foron aínda abordados”. El problema de fondo sigue igual que en 2014: el plan marca los monumentos y edificios protegidos con un simple punto en el mapa, sin dibujar sus límites reales, lo que para Cultura supone dejarlos en una “desprotección de facto”.

A los olvidos ya conocidos del catálogo de 2003 -la vieja cárcel, la Praza de Abastos número 1, los Baños de Outeiro o la fuente del Bispo Cesáreo- se suman ausencias tan llamativas como la estación de tren, la Delegación de Hacienda o los restos de Ponte Pelamios. Además, el documento solapa los límites del Casco Histórico y de As Burgas junto a Josefinas, da por “eliminado” el Plan Especial de Seixalbo (en vigor desde 2017), parte en dos el Pazo de Canedo con suelo industrial y alerta de un “dano irreversible” en la carballeira y el yacimiento de Oira. Cultura frena también las subidas de alturas sin criterio en calles del centro como Curros Enríquez, Paseo o Progreso, y exige proteger los edificios históricos frente a la nueva norma de balcones y vuelos.

Carreteras sin cálculo

El tercer suspenso llega desde Infraestructuras (19 páginas), que constata que siguen sin cumplirse las condiciones fijadas en 2016 y 2025. En el capítulo económico, la Xunta frena el intento del Concello de cargarle la factura de cuatro grandes viales que no están en sus planes: el enlace Velle-Os Viros, la travesía Peliquín-Alfredo Brañas, un nuevo puente entre Alfredo Brañas y As Lagoas y la conexión entre la rúa da Granxa y el Camiño dos Rapaces. El informe tumba además el estudio de movilidad porque no demuestra que las carreteras autonómicas vayan a soportar el tráfico futuro, y exige rehacerlo con datos de 2025. Por último, reprocha que el plan ignore obras ya aprobadas o terminadas -como la Ronda Este (Bemposta–N-525), la pasarela de Cudeiro o los mapas de ruido-, que atribuya por error a la Xunta la titularidad de la Ponte do Milenio y la Ponte Vella, y obliga a corregir las reservas de carreteras y a limitar accesos directos en más de una veintena de zonas de desarrollo.