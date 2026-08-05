El turismo familiar arranca en 33 concellos de Ourense

El proyecto turístico “Ourense Familiar”, impulsado por la Diputación de Ourense a través del Inorde, ha echado a andar superando sus expectativas, y acumulando más de sesenta propuestas en 33 concellos de la provincia, que buscan ofrecer al visitante “un destino atractivo durante os doce meses”, trabajando así tanto en la desestacionalización como en la captación de nuevos perfiles de visitante.

La oferta, que abarca desde rutas en kayak por el Xurés hasta visitas teatralizadas en San Pedro de Rocas, se organiza a través de una web donde agrupa las experiencias en ocho categorías, a través de las cuales el usuario puede personalizar sus condiciones particulares -número y edad de hijos, presencia de mascotas, duración de la actividad o si se realizan en el exterior o zonas cubiertas-, así como algunas necesidades especiales que pueda necesitar el participante (condiciones específicas de accesibilidad o ajuste a determinadas neurodiversidades). El catálogo dispone, además de un mapa donde se pueden localizar los treinta municipios que se han incorporado a esta primera edición del programa.

Cada una de las experiencias cuenta con la indicación de la persona o entidad organizadora, una web de referencia para complementar información e indicaciones de los servicios adicionales que se pueden encontrar en la zona donde el plan tiene lugar.

El proyecto busca desestacionalizar la oferta turística, atraer nuevos perfiles y colaborar con entidades locales

El ente provincial ha destacado que “o patrimonio e a cultura conforman o apartado máis amplo”, cunha vintena de actividades. Nel inclúense visitas teatralizadas polo Ourense medieval, percorridos polos segredos das Burgas e de San Pedro de Rocas, experiencias arredor da vida nas aldeas da Raia, visitas a Santa Mariña de Augas Santas ou obradoiros de cerámica en Niñodaguia”, añadindo a la oferta plans de enogastronomía, experiencias educativas o turismo de aventura.

Estímulo local

Otra de las características del proyecto turístico es la implicación de asociaciones y entidades locales en la elaboración de los planes, como es el caso de la Asociación Andrea, en Allariz, o el Centro Astronómico de Trevinca, en A Veiga. Según indican desde la Diputación, lo que se busca es “favorecer a diversificación dos fluxos turísticos polo territorio, fortalecer a colaboración público-privada e apoiar iniciativas que contribúen á sustentabilidade económica e social do rural”, así como “poñer en valor o labor de pequenas empresas, persoas emprendedoras, entidades municipais e proxectos sociais das diferentes comarcas”.