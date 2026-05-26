Las últimas plazas mir en Ourense son de Atención Primaria

La adjudicación mir entra en sus últimos días y Ourense afronta el cierre del proceso con 16 plazas todavía sin cubrir, todas ellas de Medicina Familiar y Comunitaria. La plaza de Medicina Preventiva pendiente hasta ayer, fue reclamada, dejando a Atención Primaria como la única especialidad con vacantes en el tramo final de la convocatoria. El proceso concluirá mañana después de varias semanas de elección que, en términos generales, han dejado mejores sensaciones que en años anteriores para el CHUO.

Hasta el momento, 35 futuros residentes han escogido el área sanitaria de Ourense para completar su formación, una cifra que consolida una de las mejores evoluciones recientes del complejo hospitalario durante el proceso mir. Ourense consiguió cubrir con rapidez especialidades especialmente demandadas. Dermatología, que contaba con una única plaza, fue elegida el primer día con el número 425, mientras que Anestesiología y Reanimación también recibió una de las primeras elecciones. El CHUO registró además este año la primera elección gallega de Ginecología. Por otro lado, el área sanitaria logró cubrir el 100 % de sus plazas EIR, incluidas las de Enfermería Familiar y Comunitaria y Salud Mental, que tardaron más en adjudicarse.

Pese a la evolución positiva del resto de áreas, Medicina de Familia vuelve a concentrar todas las vacantes pendientes como en otros años. La situación se repite en todo el Estado y refleja las dificultades estructurales que atraviesa la Atención Primaria en comparación con otras especialidades para atraer nuevos profesionales.

El área sanitaria llegó a mantener 20 plazas de esta especialidad sin cubrir durante la tercera semana del proceso y, aunque en los últimos días se han adjudicado varias más, las 16 restantes se sitúan como el gran reto ourensano cuando mañana finalice oficialmente el proceso de adjudicación.