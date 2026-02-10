BORRASCA MARTA
Pequeña tregua en las lluvias, pero ríos y embalses al límite

La UNED superó las 1.600 pruebas en los exámenes de enero

SIN INCIDENCIAS

El centro ourensano fue uno de los cinco que contaron con detectores de materiales y frecuencias para evitar trampas, que funcionaron de forma experimental

Apertura del curso de la UNED el pasado octubre.
Apertura del curso de la UNED el pasado octubre. | Martiño Pinal

La Universidad a Distancia (UNED) ha cerrado el período de exámenes de enero habiendo realizado un total de 1.616 pruebas. De ellos, 162 fueron de la Facultad de Derecho, 161 de Psicología y 101 de Educación.

Del Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años hubo 70 exámenes en esta convocatoria primera del año. Otros 20 ejercicios correspondieron a la Facultad de Filosofía; 18 a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, quedando 16 para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y 15 fueron los exámenes de Filología.

De las carreras de Ciencias en Ourense se llevaron a cabo 11 pruebas presenciales. Hubo 13 pruebas correspondientes a Geografía e Historia, además de 5 exámenes de Ingeniería Informática y 4 del grado en Ingeniería Industrial.

Se empleó un detector de materiales que localiza los presentes en pinganillos o collares inductores; y un segundo sistema para localizar frecuencias

El centro UNED de Ourense, situado en O Pino, fue una de las cinco sedes elegidas por la universidad para probar nuevos sistemas de detección de trampas durante los exámenes, usando un detector de materiales que localiza los presentes en pinganillos o collares inductores; y un segundo sistema para localizar frecuencias, pensado para interrumpir comunicaciones a través de un móvil o una radio; retirando los dispositivos al alumnado.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats