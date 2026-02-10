La UNED superó las 1.600 pruebas en los exámenes de enero

La Universidad a Distancia (UNED) ha cerrado el período de exámenes de enero habiendo realizado un total de 1.616 pruebas. De ellos, 162 fueron de la Facultad de Derecho, 161 de Psicología y 101 de Educación.

Del Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años hubo 70 exámenes en esta convocatoria primera del año. Otros 20 ejercicios correspondieron a la Facultad de Filosofía; 18 a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, quedando 16 para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y 15 fueron los exámenes de Filología.

De las carreras de Ciencias en Ourense se llevaron a cabo 11 pruebas presenciales. Hubo 13 pruebas correspondientes a Geografía e Historia, además de 5 exámenes de Ingeniería Informática y 4 del grado en Ingeniería Industrial.

Se empleó un detector de materiales que localiza los presentes en pinganillos o collares inductores; y un segundo sistema para localizar frecuencias

El centro UNED de Ourense, situado en O Pino, fue una de las cinco sedes elegidas por la universidad para probar nuevos sistemas de detección de trampas durante los exámenes, usando un detector de materiales que localiza los presentes en pinganillos o collares inductores; y un segundo sistema para localizar frecuencias, pensado para interrumpir comunicaciones a través de un móvil o una radio; retirando los dispositivos al alumnado.

