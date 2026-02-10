En una democracia digna de ese nombre, el voto ciudadano no puede ni debe entenderse como un cheque en blanco. Sin embargo, una parte muy importante de la ciudadanía tiene hoy la clara sensación de que los representantes políticos solo se acuerdan de sus electores cada cuatro años, cuando necesitan su voto. Una vez pasado el proceso electoral, el contacto se diluye, las explicaciones desaparecen y la rendición de cuentas brilla por su ausencia.

Durante el mandato, son muy pocos los cargos electos que informan de manera regular y comprensible sobre su trabajo, sus decisiones o el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos. En lugar de transparencia y cercanía, los ciudadanos asistimos como meros espectadores a debates parlamentarios repetitivos y estériles, en los que demasiados representantes se limitan a levantar el dedo para votar lo que les marca el líder de su partido, renunciando al pensamiento crítico, al debate real y a la defensa directa de los intereses de quienes los eligieron.

Esta dinámica vacía de contenido el papel de los representantes y degrada el funcionamiento de las instituciones. La disciplina de partido, cuando se impone de forma ciega, convierte a muchos cargos electos en simples ejecutores de órdenes, alejados de la realidad social y de las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía. El resultado es una creciente desafección política y una peligrosa pérdida de confianza en el sistema democrático.

Rendir cuentas no debería ser un gesto voluntario ni una estrategia de imagen, sino una obligación permanente. Explicar qué se hace, por qué se hace y a quién beneficia cada decisión es esencial para fortalecer la democracia, dignificar la política y devolver a los ciudadanos la convicción de que su voto sirve para algo más que elegir representantes que solo reaparecen cuando toca volver a pedir apoyo en las urnas.