La unidad de ictus del CHUO roza los 520 ingresos en su primer año

La Unidad de Ictus del Hospital Universitario de Ourense (CHUO) ha registrado 519 ingresos a punto de cumplir su primer año de funcionamiento esta semana. Así lo confirma el neurólogo Iago Couso, quien destaca la elevada demanda asistencial de este servicio, inaugurado en 2025. "Tenemos bastante volumen de ingresos, ya no solo en la unidad de ictus, también en la planta de hospitalización", señala el especialista.

El volumen asistencial responde, en parte, a las características demográficas de la provincia. Couso explica que la incidencia del ictus en el área sanitaria es "un poquito superior a la media española", una circunstancia estrechamente relacionada con el envejecimiento de la población. "La edad obviamente es una cosa inmodificable", apunta el neurólogo, que recuerda que con los años también aumenta la presencia de factores de riesgo como la hipertensión o la fibrilación auricular.

A los 519 ingresos en la unidad especializada habría que añadir los pacientes hospitalizados directamente en planta, que no están incluidos en esta cifra. La decisión de ingresar a los afectados en uno u otro espacio depende principalmente de criterios clínicos, del tiempo transcurrido desde el episodio y de los tratamientos que necesitan.

Las trombectomías, todavía en Vigo

Uno de los principales retos pendientes en el tratamiento del ictus en el área sanitaria es la implantación de las trombectomías en Ourense, una intervención necesaria en determinados ictus isquémicos, cuando un coágulo obstruye una arteria cerebral de gran calibre. "De momento se siguen teniendo que derivar". El hospital de referencia del CHUO es el Álvaro Cunqueiro de Vigo.

El neurólogo explica que ya se están dando pasos para ofrecer esta intervención en el CHUO. "La cosa ya se está moviendo, entonces", indica, aunque matiza que todavía no tienen una fecha de inicio para su realización. Su implantación requerirá coordinación con los centros que ya realizan esta técnica y un proceso progresivo de aprendizaje. Couso destaca las ventajas que supondría para los pacientes de la provincia, especialmente los de zonas alejadas: "No es lo mismo que un paciente de O Barco se tenga que ir a tratar a Vigo que pueda hacerlo en la provincia", explica Couso.

Los resultados también reflejan una evolución favorable de buena parte de los pacientes. Durante los primeros seis meses de funcionamiento de la unidad, el 63,7% de los pacientes evaluados al recibir el alta conservaba su autonomía para realizar las actividades habituales, mientras que el 50,7% no presentaba síntomas o tenía síntomas mínimos.

Relacionado Las células madre de la pulpa dental abren la puerta a recuperar la función cerebral tras un ictus

Además, los especialistas también insisten en la importancia de actuar rápidamente ante los primeros síntomas del ictus. "La gente muchas veces lo minimiza", advierte Couso. El neurólogo recuerda que los tratamientos destinados a combatir el ictus en su fase aguda solo pueden administrarse durante un tiempo limitado. "Cuanto antes vengas al hospital, más fácil es que podamos ponerte en tratamiento", explica.