El campus sur de Ourense fue el escenario de pruebas para el primer autobús de conducción autónoma desarrollado en Ourense. La iniciativa parte de la empresa Unvi, que a día de hoy es una de las siete empresas europeas que busca desarrollar un modelo propio, y para su prototipo se ha asociado con la empresa israelí-estadounidense Imagry, que les aporta un sistema de cámaras e Inteligencia Artificial (IA).

Un grupo integrado por los responsables de ambas empresas, desarrolladores del modelo y representantes municipales fueron los primeros pasajeros de este prototipo, que funciona a través de un sistema de mapeado en tiempo real -donde no es necesario que el software disponga de una ruta previamente trazada-, lo cual le permite adaptarse a las situaciones concretas de tráfico o posibles obras.

Unvi da los primeros pasos para su autobús autónomo en Ourense

El modelo completó una vuelta completa al campus antes de detenerse de nuevo junto al edificio de Empresariales de la universidad. Pese al buen funcionamiento en general, sí se registraron algunos problemas respecto a evitar los coches aparcados. Aún así, todos los participantes coinciden en que esta primera prueba ha sido un éxito, y el siguiente paso será el traslado del modelo a Alemania para su homologación e integración en una red de transporte gracias a un proyecto europeo que engloba la ciudad suiza de Ginebra, el barrio de Groruddalen, en Oslo; y la ciudad alemana de Herford, destino de los autobuses ourensanos, y donde el prototipo será trasladado en los próximos días.

"El vehículo puede reconocer el entorno en el que circula, identificar el espacio disponible, calcular su trayectoria y responder a diferentes situaciones"

Movilidad equitativa

Carlos Rivo, gerente de Unvi, explicaba al término de la prueba que “es una demostración de nuestra capacidad para integrar nuevas tecnologías en nuestros vehículos y adaptarnos a la transformación que está experimentando el transporte de pasajeros”. Los ourensanos aportaron de base uno de sus vehículos eléctricos, el mismo modelo que circula por las calles de Ourense, y trabajaron conjuntamente para que el vehículo ”pueda reconocer el entorno en el que circula, identificar el espacio disponible, calcular su trayectoria y responder a diferentes situaciones”.

Por su parte, el ingeniero de Imagry, Slava Ostrovsky, indicaba que el programa desarrollado permitirá avanzar en tres frentes: “la creciente escasez de conductores de autobús, la necesidad de descongestionar los centros urbanos y la necesidad imperiosa de garantizar la equidad en la movilidad”. Aún así, los permisos con los que están trabajando “requieren que haya un conductor en la cabina. Cuando mejoremos, podemos avanzar al nivel 4, donde el conductor ya no es necesario”. Ambos agradecieron a las autoridades ourensanas el permitirles hacer esta prueba en el campus.