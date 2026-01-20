Por una solución segura en el acceso al Colegio Salesianos

Es frecuente, especialmente en los cursos inferiores, que los alumnos necesiten ser llevados hasta el colegio en el vehículo de sus padres, bien porque no viven en las inmediaciones, o debido a que es la forma más cómoda de poder conciliar las obligaciones familiares con el posterior desplazamiento hasta el centro de trabajo, que en muchos casos también se encuentra lejos del centro educativo.

Para poder llevar a los niños al colegio en un vehículo particular es necesario que haya lugares de aparcamiento seguro en las inmediaciones. Y es aquí donde surge el problema, ya que en Ourense los sucesivos planes de ordenación del tráfico se han olvidado de esta necesidad. Por toda la ciudad existen multitud de zonas de carga y descarga de mercancías o reservadas para el aparcamiento de discapacitados. Sin embargo, no existen en el entorno de muchos colegios, lugares suficientes legalmente habilitados para el acceso y aparcamiento seguro de los vehículos que llevan a nuestros hijos al colegio sin la amenaza de una sanción. Aparte de las molestias que ello implica, la inexistencia de plazas de aparcamiento provoca situaciones de alto riesgo de atropello en aceras y viales no preparados para el estacionamiento de vehículos, ni para sus maniobras.

Recientemente finalizaron las obras en el entorno del Colegio Salesianos, relacionadas con el proyecto de “Eixo de Mobilidade Sostible” que atraviesa el Puente Romano, promovidas por la Xunta de Galicia. Nuevamente dicho proyecto y la ejecución posterior, ignoraron la existencia, de un gran colegio en las inmediaciones, lo cual ha implicado el aumento de los problemas de tráfico durante las entradas y salidas de los alumnos, así como multiplicado las situaciones de riesgo, ante lo cual la única respuesta real hasta la fecha ha sido la amenaza de sanción a quienes aparquen en la zona por llevar a sus hijos al colegio.

Para complicarlo más, en el entorno del Colegio Salesianos, nos encontramos en un área donde las competencias relativas a los viales circundantes se reparten entre tres administraciones públicas - Xunta, Concello y Ministerio -las cuales deberían colaborar entre sí para dar solución a un problema de interés público como el señalado. Sin embargo, hasta la fecha, han sido incapaces de proponer una solución razonable, a pesar de las múltiples quejas, escritos y reuniones efectuadas con distintos responsables de las administraciones implicadas.

Pensamos que, con voluntad y ganas de coordinación entre estas administraciones públicas, habría una solución razonable en la Plaza de don Bosco y su entorno para permitir la circulación segura de peatones y el acceso rodado junto con el breve estacionamiento de vehículos por razones escolares. Se les ha pedido de forma reiterada, proponiendo diversas modificaciones en viales y zonas de paso de peatones. ¿Por qué se demora tanto la solución para ello?

Enrique García Tamargo (Presidente del ANPA del Colegio Salesiano María Auxiliadora de Ourense)