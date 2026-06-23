Las Urgencias del CHUO operan con la mitad de los médicos previstos

El servicio de Urgencias del CHUO funciona con solo la mitad de los médicos previstos en plantilla. Así lo reconoce la Xunta de Galicia tras aprobar ayer una modificación legal que incluye estas plazas como puestos de difícil cobertura para intentar paliar uno de los principales problemas en este ámbito de la sanidad gallega.

Según los datos facilitados por el Gobierno autonómico, el servicio cuenta con una plantilla estructural de 50 facultativos, pero únicamente 25 plazas están ocupadas en la actualidad. La situación obliga a cubrir las necesidades asistenciales mediante contratos por acumulación de tareas, refuerzos procedentes de otras áreas sanitarias y el esfuerzo adicional de los propios profesionales.

La dificultad para encontrar médicos sigue siendo uno de los principales obstáculos. Durante este mismo mes, el Sergas realizó llamamientos para cubrir seis vacantes en las Urgencias de la ciudad y únicamente uno fue aceptado, quedando desiertas las otras cinco plazas.

La medida aprobada permitirá ofertar las vacantes mediante un sistema extraordinario de concurso de méritos para acceder a una plaza fija, sin necesidad de superar una fase de oposición. Además, cada mes trabajado en Ourense computará el triple de la puntuación establecida con carácter general para futuros procesos selectivos y concursos de traslados.

Las Urgencias del CHUO pasarán así a recibir el mismo tratamiento que otros destinos sanitarios considerados de difícil cobertura, como los hospitales de Verín, O Barco de Valdeorras, Monforte de Lemos, A Mariña, O Barbanza, Cee o O Salnés.

La presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Ourense y urgencióloga, Pilar Garzón, valoró positivamente la medida, aunque recordó que la situación viene de lejos. “Desde hace años, llevamos solicitando un plan de contingencia a largo plazo. En este tiempo, la problemática se ha ido incrementando hasta hacerse crítica”, señaló. Garzón advirtió de que todavía son necesarias más actuaciones para “hacer atractivo este servicio y garantizar un número de profesionales adecuado a la demanda asistencial y a la sobrecarga a la que los médicos están expuestos de forma continuada”.

Esta decisión supone un paso más en una crisis de personal que lleva años arrastrando el servicio. El pasado mayo, la coordinadora de Urgencias del CHUO, Beatriz Martínez, ya había reclamado medidas específicas para Ourense y se había desmarcado del comunicado firmado por la mayoría de responsables de Urgencias de Galicia al considerar que la realidad ourensana requería soluciones diferenciadas. Las dificultades para cubrir bajas, permisos, reducciones de jornada o jubilaciones han sido una constante en los últimos tiempos. Ahora, la propia Xunta admite que estas incidencias tampoco están pudiendo cubrirse mediante las listas de contratación habituales.

La iniciativa llega acompañada además de mejoras laborales y salariales para los médicos de Urgencias de toda Galicia. Desde julio se aplicará una subida de dos euros por hora en la jornada complementaria, con efectos retroactivos desde el 1 de abril. Según la Consellería de Sanidade, el conjunto de las medidas supondrá una mejora retributiva media de 3.560 euros anuales por facultativo.