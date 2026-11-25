Participantes en la jornada de cierre del proyecto AIRIS en el campus de Ourense.

El grupo Aerolab de la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo y la constructora Copasa presentaron este martes en el campus los resultados finales de Airis (Adaptative and intelligent railway inspection system), un proyecto iniciado en 2023 para digitalizar el mantenimiento ferroviario mediante inteligencia artificial, sensores ópticos, tecnología LiDAR y comunicaciones 5G.

Financiada con 568.906 euros por la Agencia Estatal de Investigación y fondos europeos NextGeneration, la iniciativa ha logrado desarrollar una arquitectura capaz de procesar datos en tiempo real a bordo de dresinas que circulan a velocidades de hasta 75 kilómetros por hora. El sistema genera alertas automáticas y detecta de forma temprana anomalías críticas, como grietas en las traviesas, ausencia de tornillos o clips de fijación, alteraciones en el balasto o presencia de arena en la vía.

Durante la jornada de cierre celebrada en el edificio Politécnico, el coordinador del proyecto en la UVigo, Higinio González, subrayó que esta monitorización continua impulsa un mantenimiento predictivo que refuerza la seguridad ferroviaria, reduce la dependencia de las revisiones manuales y rebaja los elevados costes de conservación de la alta velocidad.

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En la apertura del acto, la vicerrectora del campus de Ourense, Monserrat Cruz, puso en valor la transferencia real de conocimiento hacia un ámbito de máxima actualidad como la seguridad ferroviaria. Por su parte, el responsable de implantación BIM de Copasa, Antonio Baamonde, definió al grupo universitario como un “aliado superestratégico” tras seis años de colaboración conjunta en I+D, iniciada con el proyecto previo RIIM.

Tras validar la eficacia de esta tecnología, el equipo investigador trabaja ahora en la búsqueda de socios tecnológicos para dar el salto hacia la fase de industrialización del prototipo.