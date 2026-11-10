La UVigo gana el primer certamen nacional de cohetes universitarios con un proyecto liderado desde Ourense

El UVigo Aerotech Solaris ha hecho historia. Formado por alumnado de diferentes titulaciones de la Universidad de Vigo y liderado desde el campus de Ourense, este equipo ha logrado proclamarse campeón de la primera competición de cohetería universitaria española. Su modelo Viradinha MkII obtuvo el primer puesto en el certamen L1, organizado por Surt y SpainRocketry este fin de semana en Alcolea de Cinca (Huesca). “Cuando escuchamos al equipo organizador decir nuestro nombre no nos lo podíamos creer. Si tuviésemos que quedarnos con una palabra sería orgullo”, señalan desde Solaris.

Esta iniciativa, nacida en el curso 2024/2025, reúne a 36 alumnos de escuelas de Ingeniería Aeronáutica, Informática, Telecomunicación e Industrial. En la prueba, su cohete, de 1,23 metros y 1,6 kg, validó con éxito la telemetría en vuelo, alcanzando una velocidad de 470 km/h y un apogeo de 426,6 metros a los 9 segundos del despegue, superando las previsiones. Durante la jornada, el grupo solventó problemas en las guías y el encendido, resuelto esto último gracias a la solidaridad de otro equipo participante (GCULE), que les cedió un componente de repuesto. “Si ganamos es en parte gracias a ellos, a su compañerismo”, reconocen los estudiantes.

Uno de los miembros del equipo de la UVigo obtuvo en esta cita la certificación oficial L1 de Tripoli, un aval internacional que les permitirá dar un paso adelante y poder lanzar cohetes con motores de mayor potencia. Por otra parte, el Aerotech Solaris consiguió el galardón Go For Launch, que les permitirá realizar una visita técnica a las instalaciones de la aeroespacial PLD Space. Tras este hito logrado en Huesca, Solaris enfoca ya sus esfuerzos “con un rumbo claro para participar en EuRoC27 (European Rocketry Challenge)”, una de las citas de cohetería más exigentes del mundo.