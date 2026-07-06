La UVigo, surcando el cielo alemán

En el Campus de Ourense se fabrican aviones. A pequeña escala, pero con un potencial indiscutible. La aeronave Flamingus, un dron de ala fija diseñado, fue construida a lo largo del curso por el equipo UVigo Aerotech, formado por 26 estudiantes, mayoritariamente de Ingeniería Aeroespacial. Estos días la han puesto a prueba en Stuttgart (Alemania), compitiendo en la Air Cargo Challenge, una cita interuniversitaria referente en ingeniería aeronáutica en la que participaron 34 equipos universitarios de 20 países. “Somos el único equipo gallego en el aeromodelismo estudiantil y no podemos estar más orgullosos de representar a nuestra tierra, Galicia, en esta competición”, señalan desde UVigo Aerotech.

En este certamen los equipos son valorados por las pruebas de vuelo, la inspección técnica de su aeronave y la ingeniería detrás del diseño, teniendo que completar un circuito transportando una determinada carga. Al principio costó, pero finalmente consiguieron hacerla volar. “Tuvimos un par de problemas con el tren de aterrizaje, así que preferimos no forzar el avión y corregir aquello que consideramos necesario”, explica Román Franco, team leader del equipo. “Al día siguiente conseguimos volar sin problema, estamos muy orgullosos”, celebra, indicando que ese vuelo supuso los primeros puntos en la historia del equipo, formado en 2019. Aunque se lo empezaron a tomar más en serio desde el año pasado. “Empezamos casi de cero, pero ya estuvimos en el Xtra Challenge el año pasado, logrando completar todos los vuelos, ahora nos vamos de Alemania con buenas sensaciones y esperamos estar en Italia en dos años”, explica el team leader.

Llegaron hasta aquí motivados por aprender más sobre la parte teórica de su carrera. “A nivel español, las carreras de ingeniería tienen una parte teórica muy bien explicada con profundidad, pero la parte práctica no se explora tanto”, indica el estudiante, que señala y asegura que con estas citas “adquirimos un montón de competencias que de otra forma no tendríamos”. En este sentido, considera que puede ser lo que les diferencie para ser “buenos ingenieros”.

Para poder llegar a Alemania, el equipo agradece y pone en valor el apoyo recibido por las entidades patrocinadoras, tanto empresas como instituciones públicas. Entre ellas están, además de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, Coasa, Marine Instruments, la Axencia Galega de Innovación (Gain), attlanTTic, Aeromedia y el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC).