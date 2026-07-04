UVigo Motorsport tiene su monoplaza listo para competir en Austria y Montmeló

Para la escudería UVigo Motorsport, este ha sido el año más difícil desde su creación en 2014 debido a un grave incendio que arrasó su taller en febrero. Sin embargo, los 80 estudiantes del equipo demostraron una gran resiliencia y, gracias a una campaña de micromecenazgo y al apoyo de patrocinadores, el grupo CIMA y el centro Cintecx, lograron construir su nuevo monoplaza, el UM26.

Marta Cabo, team leader del único equipo gallego de la Formula Student, señaló que pese al revés consiguieron reponerse y continuar con la temporada. “Los ánimos nunca decayeron, ya que todo el equipo tenía un objetivo común, sacar el coche que siempre tuvimos planeado”, explicó.

Este nuevo vehículo destaca por ser mucho más ligero, logrando una reducción de aproximadamente 25 kilos en el chasis y otros sistemas. Además, incorpora un paquete aerodinámico completamente renovado que mejora la eficiencia, y estrena un motor Triumph Daytona propulsado por etanol, consolidando la apuesta por combustibles sin gasóleo iniciada la temporada anterior.

En cuanto al paquete aerodinámico, que fue completamente renovado, además de contribuir a limitar el peso, también implicará “el aumento de eficiencia y del downforce, además de mejorar la metodología de diseño y simulación en las primeras etapas”.

Participatición masiva

La escudería está formada por 80 miembros, procedentes de los tres campus. Son estudiantes de todas las titulaciones de ingeniería de la UVigo, junto con miembros de otros grados como Publicidad y RRPP o Comercio. Es un número muy similar al de temporadas pasadas, lo que constata el interés del alumnado por este proyecto complementario a sus estudios y permite pensar en su estabilidad de cara al futuro

Esperan lograr algún podio

El monoplaza universitario correrá este verano en dos circuitos. La primera prueba será en la Formula Student Austria, del 26 al 30 de julio en el Red Bull Ring, y la segunda en la Formula Student Spain, que se disputará en el circuito de Montmeló entre el 1 y el 7 de agosto.

Sobre las expectativas para estas dos citas, la team leader del equipo reconoce que el principal objetivo “es continuar con los resultados ascendentes que lleva logrando el equipo desde el UM23”. El pasado verano, compitieron en Castelo Branco, Portugal, y en Croacia. En el primer caso, la UVigo consiguió dos primeros puestos en las pruebas estáticas y un segundo puesto en la clasificación general. Mientras, en Croacia, en la Fórmula Student Alpe Adria, no lofgraron podio.