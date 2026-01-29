Nuevos acentos en el campus: los estudiantes de Erasmus llegan a Ourense

Estados Unidos, Turquía o Corea son algunos de los países de procedencia de los 31 alumnos internacionales que han llegado al campus de Ourense para cursar el segundo cuatrimestre del curso académico en la Universidad de Vigo. La institución les dio la bienvenida este miércoles con un acto celebrado en el Edificio de Hierro, en el que pudieron conocer las claves para que su estancia sea lo más enriquecedora posible.

Aunque vienen de lugares muy diferentes, todos tienen el mismo objetivo “aprender y disfrutar de la ciudad”. Matteo Roman, procedente de la ciudad italiana de Padua, llega para cursar sus estudios de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, el grado estrella del campus. “Tengo muy buenas expectativas, he visto grandes referencias”, asegura el estudiante, que considera que, además, su Erasmus será “una buena oportunidad para aprender español”. En lo que se refiere a la ciudad, reconoce no haberla paseado aún, pero por lo que ha visto en fotos “es una ciudad bonita”.

La facultad que más alumnos internacionales recibe es la de Relaciones Internacionales (este cuatrimestre suman nueve), quizá por su propio carácter global. Ariana Chen viene desde Estados Unidos con el propósito de llevarse grandes aprendizajes de Ourense. “Comparada con otras universidades, lo que podían ofrecerme aquí para mi carrera me resultó interesante”, asegura esta alumna. Al igual que la mayoría de sus compañeros de intercambio, conoce poco de la ciudad. “Sé que es famosa por sus aguas termales, así que tendré que probarlas”, apunta entusiasmada, aunque reconoce que el temporal la pilló “por sorpresa”.

Desde Francia, Théo Vigier llega para incorporarse a la Facultad de Ciencias, concretamente al grado en Ciencias Ambientais. Aunque prácticamente acaba de llegar, asegura que viene “con muchas ganas”. Además, el pequeño paseo que pudo darse por la facultad antes del acto lo dejó bastante satisfecho con su elección de venir a la UVigo. “Parece un buen campus, con clases pequeñas, algo que me gusta”, aseguró. Igual que Matteo, Théo escogió la institución con la idea de mejorar su español y, en su caso, teniendo en cuenta el carácter marítimo de Galicia, ya que uno de sus intereses es la biología marina.

Francia y Turquía son los países que encabezan el listado de Erasmus este cuatrimestre, con siete estudiantes procedentes de cada uno de ellos. Les sigue Polonia (con cuatro); Georgia y República de Corea (tres cada uno); e Italia, México, Mozambique y Estados Unidos (dos cada uno). Cabe destacar que además de los 31 alumnos recien llegados, hay nueve que llegaron en septiembre para quedarse en Ourense durante todo el curso académico.