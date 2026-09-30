El V Campeonato de Pinchos calienta fogones

De izquierda a derecha: Francisco Gómez, vicepresidente de Amigos da Cociña Galega; Xosé Manuel Merelles, director de la Agencia de Turismo de Galicia; Rosendo Fernández, presidente de Inorde; Mikel Martínez, presidente de la Academia de la Tapa y del Pintxo de España, y Gerson Iglesias, presidente de Cociña Ourense.

El monasterio de San Pedro de Rocas, un enclave rupestre del siglo VI incrustado en el corazón de la Ribeira Sacra en Esgos, se convertirá un año más en la sede oficial del V Campeonato de Tapas y Pinchos de Galicia los días 19 y 20 de octubre. La cita está organizada por la Diputación de Ourense -a través del Inorde- en colaboración directa con la Axencia de Turismo de Galicia y la Academia de la Tapa y del Pintxo de España, entidad técnica encargada de gestionar tanto el reglamento del certamen como el montaje logístico necesario para acoger las cocinas en directo en este espacio protegido.

50 cocineros de toda Galicia compartirán en san pedro de rocas para saber quién prepara el mejor pincho de la comunidad

El certamen contará con la participación de 50 profesionales de la hostelería procedentes de las cuatro provincias gallegas, quienes dispondrán de un plazo máximo de 15 minutos para preparar, emplatar y presentar sus creaciones en vivo. La evaluación correrá a cargo de un jurado compuesto por expertos gastronómicos ajenos a la comunidad autónoma, los cuales puntuarán el sabor, la técnica, la originalidad y el empleo de materias primas de proximidad.

Entre las novedades de esta quinta edición destaca la incorporación de dos galardones inéditos: el premio a la mejor historia detrás del plato y la categoría “Sabores de la provincia de Ourense”. Además, entre los 35 concursantes ya confirmados figura el chef Samuel Moreno, del restaurante O Campanario (Nogueira de Ramuín), quien acude tras proclamarse vencedor en la pasada edición.

Como antesala a las jornadas de competición técnica en el monasterio, la organización ha dispuesto la celebración de la 5ª Ruta de Tapas y Pinchos durante la semana previa. A través de esta iniciativa en las barras locales, el público general podrá probar las diferentes propuestas ideadas por los establecimientos participantes, sirviendo como dinamizador económico del sector hostelero.